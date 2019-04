Okradziony tenisista dotarł do półfinału z dwiema rakietami. Teraz chce namierzyć złodzieja

Collarini w trzeciej rundzie turnieju w Sarasocie mierzył się z Amerykaninem Bjornem Fratangelo. Po trzysetowym boju zwyciężył 6-4, 1-6, 6-3, lecz gdy po spotkaniu udał się do szatni, spotkało go niemałe zaskoczenie.

Po wygranym meczu 27-letni reprezentant Argentyny poszedł pod prysznic. W szatni natknął się na obcego mężczyznę, który wyciągał rzeczy z jego torby.

"Zszokowany próbowałem go powstrzymać. Zostawił to, co trzymał w rękach. Zauważyłem, że w mojej torbie panuje straszny bałagan, ale w tym czasie złodziej uciekł. Próbowałem go gonić, ale niestety tuż obok znajdował się parking i prawdopodobnie był już w samochodzie" - relacjonował zawodnik na swoim koncie na Twitterze.

Tenisista klasyfikowany na 304. miejscu w rankingu ATP stracił trzy rakiety, dwie koszulki meczowe oraz inny sprzęt: m.in. czapki, skarpety i frotki. Collarini do kolejnych spotkań mógł przystąpić tylko dlatego, że w samochodzie miał jeszcze rezerwowe rakiety, jednak jak sam przyznał, to zdarzenie nie pozostało bez wpływu na jego następne występy.

"Pomijając aspekt emocjonalny wynikający z kontynuowania gry w niezabezpieczonym otoczeniu, w którym spotkał mnie ten nieszczęśliwy incydent, zostałem tylko z dwoma rakietami, co odbiło się na kolejnych treningach oraz meczach i tak będzie do końca sezonu" - napisał rozgoryczony zawodnik.

Mimo poniesionych strat, Argentyńczyk zdołał pokonać swojego ćwierćfinałowego rywala, Rosjanina Aslana Karatsewa i odpadł z imprezy dopiero w półfinale z późniejszym triumfatorem turnieju, Amerykaninem Tommy'm Paulem.

Na własną rękę

Collarini liczył na pomoc organizatorów turnieju w odnalezieniu złodzieja, lecz ci ograniczyli się tylko do sprawdzenia kortów i odmówili kontroli osób opuszczających klub. Poszkodowany zgłosił również sprawę miejscowej policji.

"Nikt z organizatorów nie wziął odpowiedzialności za to, co się wydarzyło, a to do nich należy zapewnienie bezpieczeństwa zawodnikom, a w szczególności zabezpieczenie szatni, których wejścia są monitorowane" - stwierdził na Twitterze Collarini.