Ojciec trener brutalnie pobił 14-latkę na korcie. Zareagowała psycholog Igi Świątek

Filmik, o którym mowa, trafił do szerokiego grona odbiorców za sprawą twitterowego konta Igora Juricia, Serba zajmującego się monitorowaniem zachowań przemocowych, założyciela fundacji Tijany Jurić, któremu - według mediów - w 2014 roku zamordowano córkę.

Ustalono tożsamość sprawcy

Na nagraniu widać, jak nastolatka schodzi z kortu w kierunku ławki, a za nią podążą ojciec trener. Agresywny mężczyzna najpierw krzyczy na nastolatkę, a następnie kopie ją i uderza w tył głowy. Chwilę później, ciągnąc za bluzę podnosi ją z ławki, przewraca i ponownie kopie.

- Jestem w szoku. Widziałem wiele strasznych rzeczy, ale to pozostawiło najsilniejsze wrażenie. Mamy tożsamość ofiary jak i sprawcy. Założymy sprawę karną. Sytuacja miała miejsce w Belgradzie na kortach Crvenej Zvezdy - powiedział Jurić, cytowany przez portal republika.rs.

Jak udało mu się dodatkowo ustalić, sprawa dotyczy obywateli Chin. Trener zwracał się jednak do córki po serbsku.

Na szokujące obrazki zareagowała w mediach społecznościowych Daria Abramowicz, psycholog która na co dzień pracuje z Igą Świątek. "Jako część tenisowego świata musimy reagować, gdy jesteśmy świadkami tego rodzaju sytuacji" - napisała w mediach społecznościowych. "Gorąco zachęcam organy ścigania do zaangażowania się i podjęcia działań. Nie ma nic ważniejszego, aby upewnić się, że gracze są bezpieczni i zdrowi" - dodała w kolejnym wpisie.