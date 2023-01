"To boli mnie i jego". Djoković o nieobecności ojca na finale

Wszystkie mecze Australian Open można obejrzeć z odtworzenia w Eurosporcie Extra w Playerze

Kontrowersje związane z ojcem zawodnika pojawiły się po ćwierćfinałowym spotkaniu Serba z Rosjaniniem Andriejem Rublowem.

Na trybunach oraz w pobliżu kortów pojawiły się wówczas osoby otwarcie demonstrujące poparcie dla Rosji. Jak informowały australijskie media, Srdjan Djoković w pewnym momencie znalazł się wśród nich. Ponadto według dziennika "The Age" wyrażał swoje wsparcie dla demonstrujących, mówiąc "niech żyją Rosjanie". W sieci pojawiło się również kilka filmów z jego udziałem.

Zapytali go o ojca

Atak płaczu i fizyczna niemoc Novaka Djokovicia. Niesamowite obrazki po finale Australian Open Novak Djoković... czytaj dalej » Djoković w niedzielę pewnie pokonał Stefanosa Tsitsipasa 6:3, 7:6 (4), 7:6 (5) i zdobył swój 22. wielkoszlemowy tytuł. Lada moment zostanie również nowym liderem rankingu ATP.

Po spotkaniu triumfator został zapytany o nieobecność ojca na trybunach. Jak się okazało, obaj uzgodnili, że będzie lepiej, jeśli ten nie pojawi się na Rod Laver Arena.

- Sądziłem, że sytuacja uspokoi się w mediach i opinii publicznej, ale tak się nie stało. Obaj zgodziliśmy się, że prawdopodobnie będzie lepiej, jeśli go tutaj nie będzie – powiedział po meczu Serb.

- To boli mnie i jego, bo to wyjątkowe chwile i kto wie, czy jeszcze się powtórzą. To nie było dla niego łatwe. Zobaczyliśmy się po meczu i choć okazał radość i uściskał mnie, to nie czuł się najlepiej, było widać, że jest nieco smutny – dodał.

- Jednak jest jak jest. Powiedział mi, że najważniejsze jest, żebym czuł się dobrze, żebym wygrał mecz. Jeśli ma być lepiej bez niego na trybunach, to niech tak będzie. Tak wyglądała nasza rozmowa. Jest mi trochę smutno, że nie był tu obecny, ale był ze mną przez cały turniej, więc wszystko w porządku. Mamy szczęśliwe zakończenie – podkreślił.

Oświadczenie ojca tenisisty po kontrowersyjnej sprawie

Po półfinałowym meczu i medialnych doniesieniach ojciec Djokovicia postanowił wydać krótkie oświadczenie, w którym poinformował, że jego "intencją było tylko wspieranie syna" i będzie nieobecny podczas półfinałowego starcia z Amerykaninem Tommym Paulem.

Sprawę skomentował wówczas także Djoković.

- Mój ojciec, moja cała rodzina, przeszliśmy przez kilka wojen. Tak jak tata wspomniał w oświadczeniu, jesteśmy przeciwko niej. Nigdy nie będziemy popierać przemocy ani wojen - powiedział.

Źródło: Getty Images Dijana Djoković na trybunach Rod Laver Arena podczas finału Australian Open. Ojca zabrakło

WYNIK:

Novak Djoković - Stefanos Tsitsipas 6:3, 7:6 (4), 7:5 (5)