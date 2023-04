Kiedy Iga Świątek - Julia Grabher: kiedy i o której godzinie dzisiaj mecz w Madrycie?

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po awansie do ćwierćfinału turnieju WTA w Stuttgarcie.

Świątek po awansie do ćwierćfinału turnieju WTA w Stuttgarcie

Oto co powiedziała polska tenisistka po wygranym po kreczu półfinale z Ons Jabeur i o wsparciu fanów.

Iga Świątek po awansie do finału turnieju w Stuttgarcie

Świątek wraca do Madrytu po dwóch latach. W poprzednim sezonie w hiszpańskiej stolicy nie wystąpiła. To jedyna duża impreza na kortach ziemnych, w której grała, a w której nie cieszyła się jeszcze z tytułu.

WTA 1000 Madryt. O której godzinie dzisiaj mecz Świątek?

Mecz Świątek - Grabher zaplanowano na piątek 28 kwietnia. Pojedynek rozpocznie się nie przed godziną 20 na Manolo Santana Stadium.

Drabinka turnieju w Madrycie rozlosowana została w niedzielę. W środę, pierwszego dnia zmagań, na kort miała wyjść między innymi Emma Raducanu, która miała grać z jedną z kwalifikantek. Brytyjka krótko przed pojedynkiem wycofała się z powodu kolejnego w ostatnich miesiącach urazu.

Ostatecznie na korcie pojawiły się dwie "szczęśliwe przegrane" z kwalifikacji Austriaczka Julia Grabher (92. WTA) zmierzyła się z Wiktorią Tomową (73. WTA) z Bułgarii. Ta pierwsza zawodniczka wygrała 6:1, 7:6 (5).

Zwyciężczyni tego pojedynku spotka się w drugiej rundzie właśnie ze Świątek. Tę fazę turnieju rozłożono na dwa dni: czwartek oraz piątek.

Ultimatum Wimbledonu licznie akceptowane przez Rosjan. "Rozumieją, co podpisują" Nieco ponad dwa... czytaj dalej » Świątek w jedynym dotychczas występie w Madrycie w 2021 roku doszła do trzeciej rundy, gdzie przegrała z Ashleigh Barty. Nieobecność przed rokiem sprawia, że w tym nie broni żadnych punktów i stoi przed dużą szansą powiększenia przewagi w rankingu WTA. Różnica na drugą Aryną Sabalenką to 2084 punkty.

Madryt "zdradliwy"

- Madryt jest na swój sposób zdradliwy - mówiła w wywiadzie z WTA Insider. - Grałam tylko dwa razy na większej wysokości. Mogę być światowym numerem jeden, ale nie mam tak dużego doświadczenia w tenisie, jak można się spodziewać. Więc po prostu zobaczę, co przede mną - zaznaczyła.

Impreza zakończy się 7 maja.



Potencjalna ścieżka Igi Świątek w turnieju WTA 1000 w Madrycie:

R1: bye

R2: Grabher

R3: Maria/Pera

R4: Zheng/Aleksandrowa/Cornet

QF: Rybakina/Krejcikova/Andreescu

SF: Pegula/Azarenka/Kasatkina/Kudiermietowa/Potapowa/Trevisan

F: Sabalenka/Jabeur/Garcia/Gauff/Sakkari/Kvitova/Samsonowa/Haddad Maia/Ostapenko/Badosa