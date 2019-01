Nowy turniej na inaugurację. W ATP Cup będzie można zarobić krocie

Wiadomo już, że gospodarzami imprezy będą trzy australijskie miasta. Obok Brisbane i Sydney będzie to Perth lub Adelaide. Rozgrywki będą odbywać się w dniach 3-12 stycznia.

- Ponad 100 tenisistów z 24 krajów walczyć będzie o pieniądze i aż 750 punktów do rankingu ATP. ATP Cup na dobre rozkręci w Australii każdy kolejny sezon światowego tenisa – powiedział Chris Kermode, prezydent ATP.

- Nowe rozgrywki idealnie pasują do naszej strategii innowacyjności i myślenia o przyszłości. Po rozmowach z wieloma tenisistami doszliśmy do wniosku, że taka formuła będzie świetnie komponowała się z początkiem sezonu. Impreza drużynowa i możliwość powalczenia o punkty pozwoli wszystkim znakomicie przygotować się do Australian Open. W pierwszym tygodniu sezonu wszyscy chcą grać i ten turniej ma im w tym pomóc. Organizatorem będzie Tennis Australia, co gwarantuje wielki sukces już od samego początku – podkreślił Kermode.

Wsparcie Federera i Djokovicia

Zwolennikami wprowadzenia nowego turnieju byli m.in. Roger Federer i Novak Djoković. Impreza może z miejsca stać się zagrożeniem dla rozgrywanych w pierwszym tygodniu turniejów w Dausze i Pune. Beneficjentem będzie Australia, a w szczególności Sydney. Już dziś pojawiają się deklaracje, że przy okazji ATP Cup za ponad 50 mln dolarów odnowione zostanie tenisowe centrum w Sydney Olympic Park, gdzie nad kortem Kena Rosewalla i kortem numer 1 pojawi się dach.

- Jestem podekscytowany tym projektem. Będę miał szansę zagrać u boku chłopaków, z którymi się wychowałem, jak Kokkinakis czy Thompson. Wiem, że każdy z tenisistów w Tourze chce występować razem z kolegami. Nie ma nic lepszego, niż możliwość reprezentowania swojego kraju w rywalizacji z najlepszymi graczami na świecie – ocenił Nick Kyrgios.

Decyduje ranking najlepszego

Kryterium kwalifikacyjnym będzie miejsce w rankingu ATP najlepszego singlisty zdanego kraju po wrześniowym US Open. W składzie pojedynczego zespołu znajdzie się pięciu tenisistów, którzy rywalizować będą w dwóch singlowych meczach i jednym deblowym. Fazę grupową przebrnie osiem ekip, które następnie powalczą w fazie pucharowej.

ATP Cup nie powinien kolidować z turniejami WTA Tour w Brisbane i Sydney. Pod znakiem zapytania stawia jednak przyszłość Pucharu Hopmana, szczególnie jeśli trzecim miastem-gospodarzem miałoby stać się Perth.