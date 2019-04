Djoković chce zachowania kaplicy prawosławnej w Nicei. Zaproponował pomoc

- Rafa, pokazałeś mi i całemu światu, jaka jest definicja ducha walki. Dziękuję ci za to - powiedział triumfator Australian Open Novak Djoković. - To sport indywidualny, ale nie byłoby mnie tutatj, gdyby nie mój zespół. Dziękuję im i całej mojej rodzinie - dodał Serb.

Djoković z uznaniem o Hurkaczu. "Potrzebujemy nowych twarzy w tenisie" - Będziemy mieli... czytaj dalej » Djoković mieszka na stałe w Monako i nieraz podkreślał znaczenie wiary w jego życiu.



O jego chęci wsparcia finansowego akcji zachowania pierwotnej lokalizacji Kaplicy pod wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy pisano we francuskim dzienniku "Le Figaro". Jest to jedyna świątynia w regionie, która jest zarządzana przez serbski patriarchat.

Wraz z synem

Zawodnik pochodzący z Belgradu nie odwiedza jej regularnie, ale był w niej wraz z synem Stefanem m.in. w grudniu. Zamieścił po tej wizycie zdjęcie na swoim koncie na Instagramie i chwalił to miejsce za to, że działa na rzecz kultury i społeczności serbskiej.



"Rodziny zbierają się w każdą drugą niedzielę miesiąca i wspaniale spędzają czas. Nauczyciele bawią się z dziećmi - czytają jakąś historię, a potem robią rodzaj przedstawienia teatralnego, aby zilustrować w ten sposób przeczytane słowa. Stefan i ja braliśmy udział w inscenizacji dotyczącej Lwa i Baranka" - relacjonował zimą triumfator 15 turniejów wielkoszlemowych.



Wyświetl ten post na Instagramie. Stefan and I visited a very special Serbian church in Nice. It’s a small place where the Serbian community and culture are nurtured. Families get together every second Sunday and spend real quality time together. Teachers volunteer to play with kids - they read a story and then create a theatre like show to breath life into the words they read. Stefan and I were participating in it as a Red Haired Lion and little Lamb It was wonderful to be part of this special day where Serbian families gather and share beautiful moments Post udostępniony przez Novak Djokovic (@djokernole) Gru 21, 2018 o 11:15 PST





Stałym gościem we wspomnianej kaplicy jest za to wuj tenisisty Goran, który jest honorowym konsulem Serbii w Monako. Zna się on dobrze z szefem prawosławnej społeczności w Nicei Bertrandem Bouissonem.

Negocjacje trwają

Hurkacz najwyżej w karierze. Duży awans Majchrzaka w rankingu ATP Hubert Hurkacz,... czytaj dalej » Serbski patriarchat nie chciał wcześniej rozgłaszać wiadomości o ofercie pomocy Djokovicia, bojąc się, że skłoni to właścicieli budynku do zwiększenia ceny. Okres wynajmu kończy się 31 sierpnia. Dotychczasowo płacono symbolicznie co miesiąc 115 euro.



Jeden ze spadkobierców w rozmowie z dziennikarzem "Le Figaro" skarżył się, że przedstawiciele kościoła prawosławnego chcieliby kupić budynek za "śmiesznie niską sumę". Zapewnił, że pojawiły się także inne oferty, które opiewają na co najmniej 265 tysięcy euro. Druga strona nie chciała mówić o kolejnych liczbach. - Negocjujemy - skwitowali.



Djoković, który w całej karierze zarobił na korcie ponad 129 milionów dolarów, w przeszłości pomagał już w podobnych sprawach. Wsparł m.in. odbudowę klasztorów w kosowskiej Gracanicy oraz w greckim Chilandar.