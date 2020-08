Nowa inicjatywa Djokovicia. Wbrew gwiazdom

To pierwsze stowarzyszenie tenisistów w historii ATP liczonej od 1972 roku.

- Po udanym spotkaniu z przyjemnością ogłaszamy utworzenie Professional Tennis Players Association (PTPA) - napisał na Instagramie Djoković.

Zamieścił przy tym też zdjęcie ponad 60 zawodników stojących razem na korcie w Nowym Jorku, gdzie w poniedziałek rozpocznie się wielkoszlemowy US Open. W tym gronie z lewej strony w czerwonym stroju i niebieskich butach łatwo można poznać najlepszego polskiego tenisistę Huberta Hurkacza.



After today's successful meeting, we are excited to announce the beginning of the Professional Tennis Players Association (PTPA). The first player only association in tennis since 1972. #PTPA Post udostępniony przez Novak Djokovic (@djokernole) Sie 29, 2020 o 4:43 PDT





Serb i Pospisil nieco wcześniej rozesłali zawodnikom wiadomość e-mailową, przedstawiając im swoją propozycję stworzenia stowarzyszenia niezależnego od ATP. Zawarli tam plan i cele PTPA. "New York Times" podał wówczas, że zawodnik z Belgradu zrezygnował z funkcji szefa Rady Zawodników ATP. Kanadyjczyk z kolei na Twitterze ogłosił, że przestał być jej członkiem. Był w niej przedstawicielem graczy z miejsc 51-100 na światowej liście.

- Stało się jasne, że jako członek rady w ramach obecnej struktury ATP jest bardzo trudne, o ile nie niemożliwe, by mieć jakikolwiek znaczący wpływ na ważne decyzje podejmowane przez tour - uzasadnił Pospisil.

Sprzeciw największych

Poparł ich wtedy m.in. inny Kanadyjczyk Milos Raonic. Następnie jednak Federer i Nadal połączyli siły z będącymi przedstawicielami Rady Zawodników ATP Kevinem Andersonem z RPA, Austriakiem Juergenem Melzerem, Amerykaninem Samem Querreyem i Brazylijczykiem Bruno Soaresem i wysłali swoją wiadomość do graczy. Wyrazili w niej sprzeciw wobec inicjatywy lidera rankingu ATP.

- Sytuacja na świecie jest obecnie trudna i skomplikowana. Osobiście uważam, że należy teraz zachować spokój i wszyscy powinni działać razem, mając obrany ten sam kierunek. To pora na to, by się zjednoczyć, a nie rozdzielać. Wielkie rzeczy mogą zostać osiągnięte dopóki świat tenisa jest zjednoczony. My wszyscy - zawodnicy, organizatorzy turniejów i władze - musimy pracować wspólnie. Mamy większy problem i rozdzielenie się oraz rozłam z pewnością nie są rozwiązaniem - napisał na Twitterze Nadal.



The world is living a difficult and complicated situation. I personally believe these are times to be calm and work all of us together in the same direction. It is time for unity, not for separation. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 29, 2020





Szwajcar zacytował na swoim koncie wpis wicelidera światowej listy i zaznaczył, że się z nim zgadza.

- To niepewne czasy, które stanowią wyzwanie. Jestem przekonany, że najważniejsze jest teraz, byśmy pozostali zjednoczeni jako zawodnicy i jako sport, by utorować najlepszą drogę dla przyszłości - podkreślił.

Stworzone w 1972 roku przez tenisistów ATP także krytycznie odniosło się do pomysłu Serba.

"Mamy świadomość trudności, z jakimi mierzą się nasi członkowie w obecnych okolicznościach, ale jesteśmy głęboko przekonani, że nadszedł czas, aby pokazać jedność, a nie wewnętrzne podziały" - zaznaczono w oświadczeniu tej organizacji.

Djoković zapewnił, że szanuje odmienne poglądy niektórych zawodników, ale nie powstrzymało to go przed finalizacją pomysłu i utworzeniem PTPA.

- Naprawdę rozumiem, że niektórzy z nich mają inne zdanie na ten temat i sądzą, że to nie jest właściwa pora. Ja uważam, że to odpowiedni czas. Z prawnego punktu widzenia mamy pełne prawo do stworzenia stowarzyszenia graczy. To nie jest związek zawodowy. Nie wzywamy do bojkotu. Nie tworzymy równoległego cyklu - argumentował.

Murray na razie nie zamierza dołączyć

ATP zarządza obecnie profesjonalną rywalizacją w męskim tenisie. Zarząd, któremu przewodzi Włoch Andrea Gaudenzi, składa się zarówno z przedstawicieli tenisistów, jak i organizatorów turniejów.

Także Andy Murray na razie nie zamierza dołączyć do PTPA. Jego zdaniem obecnym władzom ATP należy się więcej czasu na wprowadzenie swoich pomysłów w życie - Gaudenzi objął funkcję w styczniu.

- To, czy to się uda, czy też nie, może potencjalnie wpłynąć w przyszłości na to, w którą stronę pójdę - przekazał dziennikarzom.

Brytyjczyk zwrócił też uwagę, że PTPA zostało utworzone jedynie z myślą o mężczyznach. Według niego miałoby mocniejszy przekaz, gdyby reprezentowało również kobiety.

