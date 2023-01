Atak płaczu i fizyczna niemoc Novaka Djokovicia. Niesamowite obrazki po finale Australian Open

Oto co miał do powiedzenia grecki tenisista, który jako pierwszy awansował do finału AO.

Djoković królem Australian Open. Wygrał w Melbourne po raz dziesiąty Nie ma mocnych w... czytaj dalej » W wielkim finale Serb pokonał w trzech setach - 6:3, 7:6 (7-4), 7:6 (7-5) - Stefanosa Tsitsipasa z Grecji. To dla niego nie tylko okrągła wygrana w Australii, ale też 22. wielkoszlemowy triumf w ogóle. Pod tym względem zrównał się z Rafaelem Nadalem.

Po finale można było zobaczyć, jak wiele wysiłku, szczególnie psychicznego, Serb musiał włożyć w osiągnięcie celu.

Uściski i morze łez

Swoje pierwsze kroki skierował w stronę loży, tam byli jego bliscy i trenerzy. Nastąpiła eksplozja radości, okrzyki, gratulacje, wspólne podziękowania i poklepywanie po plecach.

W końcu znalazł się w ich objęciach, między innymi matki. Wtedy puściły wszelkie hamulce. Nagle rozkleił się. W pewnym momencie nawet położył się na ziemi. We własnej głowie przeżywał to, co go spotkało.

Oglądasz Wideo: Eurosport Radość Djokovicia po triumfie w finale Australian Open

Gdy stanął na nogi, w końcu dało o sobie znać wyczerpanie fizyczne. Musiał wrócić na kort, wziąć udział w oficjalnej ceremonii, tymczasem nie był w stanie zejść z trybuny o własnych siłach. Zrobił to z pomocą. potem miał jeszcze chwilę dla siebie. Usiadł na krzesełku i zakrywając twarz ręcznikiem, wylał w niego kolejną porcję łez.

- Muszę przyznać, że ten turniej okazał się największym wyzwaniem ze wszystkich, w których grałem w życiu. Powrót po tym, jak nie grałem rok temu. To moje największe zwycięstwo, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności - mówił później, gdy już do siebie doszedł.

Źródło: Eurosport Wzruszony Novak Djoković