Djoković grał z dziećmi na środku ulicy. "To było spontaniczne"

- A to dlatego spóźnia się na kolację - śmiała się w mediach społecznościowych żona Djokovicia Jelena, kiedy tylko dotarło do niej wideo, które podbija internet.

Widać na nim lidera rankingu tenisistów, który jak gdyby nigdy nic odbija piłkę z dziećmi na środku małej ulicy w Belgradzie.

- To było spontaniczne. Wracałem z rakietami, kiedy zobaczyłem dzieciaki grające w tenisa bez siatki - opowiadał potem mistrz Australian Open serbskiemu dziennikowi "Novosti".

Do sympatycznej sceny doszło w sąsiedztwie domu tenisisty. - Nieźle wam idzie. Mogę do was dołączyć? Zobaczymy, kto jest lepszy - rzucił w kierunku chłopców Djoković. 32-letni tenisista miał iść po siatkę i rozciągnąć ją między dwiema latarniami, ale w końcu zagrał z dziećmi na ich warunkach.

Zacięty mecz zakończył się remisem 1:1.

- To było wspaniałe. Dla takich chwil się żyje. Teraz, jako ojciec, szczególnie cenię sobie takie chwile z dziećmi. Z przyjemnością oglądam dzieci grające w tenisa, odbijające piłki od ścianki, bo wszyscy tak zaczynaliśmy - komentował Djoković, bez dwóch zdań ulubiony sąsiad młodych adeptów tenisa z Belgradu.

Krótkie nagranie podał dalej na Twitterze między innymi oficjalny profil ATP Tour. Mały wielki gest Djokovicia zebrał mnóstwo przychylnych komentarzy, w tym jeden od Beara Gryllsa. "Uwielbiam to" - napisał popularny podróżnik.

W Belgradzie Djoković ładuje akumulatory na dalszą część sezonu i promuje fundację swojej małżonki. Do rywalizacji 17-krotny mistrz wielkoszlemowy wraca w przyszłym tygodniu w Dubaju.