Djoković kontra sędzia i kibice. Wygrał po męczarniach

Spotkali się po raz 49. w historii i to był piękny pokaz tenisa. Tym razem w ostatnim meczu grupowym ATP Finals w Londynie Roger Federer w genialnym stylu nie dał szans Novakowi Djokoviciowi. Szwajcar pokonał Serba 6:4, 6:3 i w sobotę zagra w półfinale tej imprezy.

Dominic Thiem jest pierwszym w historii Austriakiem, który awansował do półfinału kończącego sezon turnieju ATP Finals w Londynie. 26-letni tenisista pokonał we wtorek Serba Novaka Djokovica 6:7 (5-7), 6:3, 7:6 (7-5). Wcześniej wygrał ze Szwajcarem Rogerem Federerem. Te dwa zwycięstwa zapewniły mu zwycięstwo w grupie Bjoerna Borga.

Kontrowersyjna sytuacja miała miejsce w dogrywce pierwszego seta. Przy stanie 6-6 i 1-0 w tie breaku Djoković był przekonany, że uderzona przez rywala piłka nie trafiła w boisko. Poprosił o sprawdzenie, ale sędzia odmówił argumentując, że Serb kontynuował grę po rzekomo niecelnym zagraniu. Rozpoczęła się krótka, choć nerwowa wymiana zdań z arbitrem.

Zagranie ostatecznie zostało powtórzone, ale niezadowoleni z wcześniejszej decyzji kibice Serba wciąż domagali się challenge'u, co znów rozgniewało Djokovicia, który skierował krótką tyradę w stronę fanów.



Wygrana po wyczerpującej walce

Wyjątkowa inicjatywa i łzy w oczach Kyrgiosa. "To bardzo smutne" Australijski... czytaj dalej » Ostatecznie drugi tenisista świata pokonał Andersona po bardzo wyrównanym spotkaniu 7:6 (7-5), 7:6 (8-6), dając Serbii zdecydowane prowadzenie w grupie A. Po meczu komplementował rywala, który sprawił mu wiele kłopotów, popełniając mało niewymuszonych błędów i wielokrotnie zmuszając go do dużego wysiłku.

- Kevin był dziś rozpędzony. Bardzo poprawił swoją grę i było mi dzisiaj trudno odczytać jego podanie. Grał bardzo agresywnie - mówił po meczu.

Podziękował też publiczności, która wytrwała do końca długiego meczu na trybunach mimo późnej pory.

W rozgrywanym po raz pierwszy turnieju ATP Cup, będącym ostatnim sprawdzianem formy przed rozpoczynającym się niebawem Australian Open, spotykają się 24 reprezentacje narodowe, podzielone na 6 grup. Na pojedynek reprezentacji składają się dwa mecze singlowe i jedno spotkanie w grze podwójnej.

Źródło: Getty Images Novak Djoković nie zgadzał się z decyzją arbitra

Polacy na razie bez rewelacji

Polska, która swoje spotkania rozgrywa w Sydney, zajmuje po pierwszej rundzie 3. miejsce w grupie, po dwóch przegranych i jednym zwycięskim pojedynku z Argentyną. W jedynym wygranym spotkaniu Hubert Hurkacz pokonał Diego Schwartzmana 4-6, 6-2, 6-3. Kamil Majchrzak oraz debel Kubot - Hurkacz okazali się gorsi od Argentyńczyków.

W poniedziałek polscy tenisiści zmierzą się z Chorwatami. Biało-Czerwonych reprezentują w Australii Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Kacper Żuk, Wojciech Marek i Łukasz Kubot.

