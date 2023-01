Był z kibicami wspierającymi Rosję. Ojciec Djokovicia nie obejrzy meczu syna z trybun

Australian Open na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Do zdarzenia doszło w ćwierćfinałowym spotkaniu Novaka Djokovicia z Andriejem Rublowem. Na trybunach oraz w pobliżu kortów pojawili się widzowie otwarcie demonstrujący poparcie dla Rosji. Nie brakowało wśród nich mężczyzny w koszulce z literą "Z", która jest symbolem rosyjskiej inwazji. Niektórzy mieli również rosyjskie flagi, w tym z podobizną Władimira Putina.

Oglądasz Wideo: tvn24 Polityczny skandal podczas Australian Open - materiał magazynu "Polski i Świat"

Jak poinformowały australijskie media, wśród nich miał być ojciec Djokovicia, Srdjan. Co więcej, na jednym z serwisów internetowych pojawił się film, na którym pozuje z nimi do zdjęć. Na dodatek według australijskiego dziennika "The Age" miał wyrażać swoje wsparcie dla demonstrujących, mówiąc "niech żyją Rosjanie".

Będzie oglądał w domu

Ojciec Djokovicia wśród fanów Putina. Miał otwarcie wyrażać poparcie dla Rosjan Nie milkną echa... czytaj dalej » W końcu do sprawy, choć oszczędnie, odniósł się Srdja Djoković.

"Jestem tu tylko po to, by wspierać mojego syna. Nie miałem intencji, by w mediach pojawiły się takie tytuły, nie chciałem zamieszania" – napisał w oświadczeniu przesłanym m.in. do organizatorów turnieju.

"Więc dziś nic nie zakłóci półfinałowego meczu mojego syna i innego zawodnika, postanowiłem oglądać spotkanie z domu" – podkreślił.

Głos w sprawie zabrał m.in. premier Australii Anthony Albanese, który raz jeszcze podkreślił, że jego kraj wspiera Ukrainę w jej walce z najeźdźcami z Rosji.

Po wydarzeniach z ćwierćfinału policja zatrzymała cztery osoby, a organizatorzy zapewnili, że dalej będą współpracować z organami ścigania, by zapewnić bezpieczeństwo i zidentyfikować pozostałych kibiców, którzy przekroczyli granicę.



Novak Djoković, który o godzinie 9.30 rozpocznie swój półfinałowy mecz z Amerykaninem Tommym Paulem, odmówił komentarza.

Też wywołał kontrowersje

Organizatorzy Australian Open, wzorem innych federacji sportowych, wprowadzili zakaz prezentowania przez tenisistów, ich sztaby i kibiców symboli narodowych Rosji i Białorusi. Mimo to podczas trwającego od 16 stycznia turnieju doszło do kilku incydentów z udziałem kibiców ignorujących zakaz, a wspomniana sytuacja z ojcem Djokovicia odbiła się najszerszym echem.

W piątek w pierwszym półfinale odpadł Rosjanin Karen Chaczanow, który przegrał z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem 6:7 (2), 4:6, 7:6 (6), 3:6. Wcześniej Chaczanow również został oskarżony o prowokację, gdy w pozdrowieniach napisanych na kamerze wyraził poparcie dla autonomii Republiki Górskiego Karabachu. Tenisowa federacja Azerbejdżanu złożyła skargę.

Mecz Novak Djoković - Tommy Paul od godziny 9.30. Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.