Wyluzowany Djoković. Wygrał i zatańczył

Majchrzak awansował do drugiej rundy kwalifikacji do US Open

Djoković do Nowego Jorku przyleciał po swój czwarty tytuł króla US Open i wygranie czwartego z pięciu ostatnich zawodów wielkoszlemowych. Nie zwyciężył jedynie w tegorocznym French Open, gdzie odpadł w półfinale.



Pierwsze z turniejowych zadań w NY zaliczył na piątkę. Z Carballesem Baeną, sklasyfikowanym w ósmej dziesiątce światowego rankingu, spotkali się po raz pierwszy. Hiszpan twarde warunki na korcie centralnym postawił faworytowi tylko w pierwszym secie. Djoković decydujące przełamanie wywalczył dopiero w dziesiątym gemie. Kolejny set był błyskawiczny, a trzeci postawieniem kropki nad i. Novak wygrał 6:4, 6:1, 6:4.

Wszystko trwało niespełna dwie godziny. Dość szybko, łatwo i przyjemnie. Dobra rozgrzewka przed kolejną częścią turnieju.

Źródło: PAP/EPA Najpierw Djoković dał popis z rakietą i piłką

Rakiety marakasami

Już po meczu lider rankingu ATP na środku kortu dał inny popis. Do rąk wziął dwie tenisowe rakiety, które - jak można przypuszczać - posłużyły mu jako marakasy i oklaskiwany z lewa i prawa pokazał parę tanecznych kroków.



Popis trwał krótko, raptem parę sekund, ale to i tak wystarczyło, by serbski tenisista został nagrodzony gromkimi brawami.



After a decisive first-round victory against Roberto Carballés Baena, Novak Djokovic showed off his dance moves. #USOpenhttps://t.co/E4oo68501K — Twitter Moments (@TwitterMoments) August 26, 2019





Zaprezentowany taniec ma być efektem niedawnego spotkania z latynoskimi muzykami w Central Parku, nowojorskiej oazy zieleni w centrum Manhattanu. Relację ze swojego rodzaju konfrontacji różnych kultur Serb pokazał w sieci.



¡QUÉ CRACK! @DjokerNole, de risas en CENTRAL PARK dándole a las MARACAS. pic.twitter.com/OFwU0U4hdC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 26, 2019





- To było moje przygotowanie do dzisiejszego meczu - tłumaczył uśmiechnięty od ucha do ucha po wygranej z Carballesem Baeną.

Da czekoladki, zaprosi pod parasol

Djoković regularnie dba o to, żeby nie traktować go jak sportowego robota, który żyje od turnieju do turnieju i w głowie ma tylko kolejne zwycięstwo. Serb słynie z poczucia humoru. Na konferencjach prasowych częstuje dziennikarzy czekoladkami, a podczas treningów parodiuje tenisową konkurencję - naśladował już ruchy Rafaela Nadala i Rogera Federera, zdarzyło się nawet, że skopiował Marię Szarapową. Wszystko z wdziękiem i bez złośliwości.



No i jest czuły w kontakcie z najmłodszymi. Gdy parę lat temu podczas French Open rozpadało się nad kortem, Djoković zaprosił chłopca od podawania piłek pod parasol, by ten nie zmoknął.



Ostatnio, podczas turnieju w Cincinnati, chwilę przed swoim meczem zaprosił na swoje miejsce młodego Joela. Pozwolił mu usiąść na krzesełku, zarezerwowanym dla tenisisty, wytarł ręcznikiem, podał swój napój i poprosił o brawa. Pozwolił, by chłopiec przez chwilę poczuł się jak gwiazda. Jak się okazało później, u Joela po urodzeniu stwierdzono neuroblastomę, nerwiak zarodkowy współczulny, najczęstszym nowotworem rozpoznawanym u niemowląt. Chłopiec tę walkę wygrał.



Novak Djokovic is a class act. This boy is a cancer survivor who was diagnosed with stage 4 neuroblastoma before he was born. He received an experience he will never forget from Djokovic. pic.twitter.com/OD6LFqCDzv — James Melville (@JamesMelville) August 25, 2019









Jego historię Djoković miał poznać tuż przed wyjściem na kort, gdy przeczytał słowa wyjaśnienia umieszczone na koszulce młodzieńca.

W drugiej rundzie Serb zmierzy się z Amerykaninem Samem Querreyem lub Argentyńczykiem Juanem Ignacio Londero.

Oglądaj Wideo: Eurosport US Open: Najlepsze zagrania pierwszego dnia

Wyniki poniedziałkowych meczów 1. rundy:

Majchrzak (Polska) - Jarry (Chile) 6:7 (2-7), 7:6 (7-5), 7:6 (8-6), 1:6, 6:4

Chardy (Francja) - Hurkacz (Polska) 3:6, 6:3, 6:7 (6-8), 6:1, 6:4

Djoković (Serbia, 1) - Carballes Baena (Hiszpania) 6:4, 6:1, 6:4

Miedwiediew (Rosja, 5) - Gunneswaran (India) 6:4, 6:1, 6:2

Nishikori (Japonia, 7) - Trungelliti (Argentyna) 6:1, 4:1 - krecz Trungellitiego

Opelka (USA) - Fognini (Włochy, 11) 6:3, 6:4, 6:7 (6-8), 6:3

Basilaszwili (Grucja, 17) - Fucsovics (Węgry) 3:6, 6:4, 6:2, 3:6, 6:3

Lajović (Serbia, 27) - Darcis (Belgia) 7:5, 6:3, 6:3

Garin (Chile, 31) - Eubanks (USA) 3:6, 7:6 (7-5), 6:4, 6:7 (4-7), 6:3

Kudla (USA) - Tipsarević (Serbia) 3:6, 6:1, 7:6 (7-5), 6:1

Brooksby (USA) - Berdych (Czechy) 6:1, 2:6, 6:4, 6:4

Klahn (USA) - Monteiro (Brazylia) 6:3, 6:2, 6:3

De Minaur (Australia) - Herbert (Francja) 6:4, 6:2, 6:7 (6-8), 7:5

Evans (W. Brytania) - Mannarino (Francja) 6:4, 6:3, 2:6, 6:3

Kecmanović (Serbia) - Djere (Serbia) 6:2, 6:1, 7:5

Pouille (Francja, 25) - Kohlschreiber (Niemcy) 6:3, 4:6, 6:4, 6:4

Koepfer (Niemcy) - Munar (Hiszpania) 6:4, 7:6 (7-2), 5:7, 7:5

Coric (Chorwacja, 12) - Donskoj (Rosja) 7:6 (9-7), 6:3, 6:0

Goffin (Belgia, 15) - Moutet (Francja) 6:3, 3:6, 6:4, 6:0

Lorenzi (Włochy, 16) - Svajda (USA) 3:6, 6:7 (5-7), 6:4, 7:6 (7-4), 6:2

Carreno-Busta (Hiszpania) - Pella (Argentyna, 19) 6:3, 4:6, 7:6 (7-2), 6:3

Wawrinka (Szwajcaria, 23) - Sinner (Włochy) 6:3, 7:6 (7-4), 4:6, 6:3

Lopez (Hiszpania) - Fritz (USA/26) 3:6, 6:4, 6:3, 6:4

Dellien (Boliwia) - Woo (Korea Płd.) 6:3, 6:4, 2:6, 2:3 - krecz Kwona

Dimitrow (Bułgaria) - Seppi (Włochy) 6:1, 6:7 (2-7), 6:4, 6:3

Londero (Argentyna) - Querrey (USA) 3:6, 6:1, 7:6 (7-3), 7:5

Barrere (Francja) - Norrie (W. Brytania) 7:6 (7-4), 6:4, 4:6, 6:7 (5-7), 7:6 (7-2)

Dżumhur (BiH) - Benchetrit (Francja) 4:6, 6:2, 6:3, 6:0

Cuevas (Urugwaj) - Sock (USA) 6:4, 7:5, 7:6 (7-5)

Nishioka (Japonia) - Giron (USA) 3:6, 6:4, 6:4, 6:4

Federer (Szwajcaria, 3) - Nagal (Indie) 4:6, 6:1, 6:2, 6:4