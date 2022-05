"To trzymało mnie przy życiu". Djoković po zwycięstwie z Hurkaczem

Rok 2022 od początku był dla Djokovicia trudny. Saga z jego deportacją z Australii z powodu niezaszczepienia przeciwko COVID-19, a później także zakaz wjazdu na teren USA sprawiły, że przed meczem z Hurkaczem zagrał ledwie dziewięć meczów, z których trzy przegrał.

"Solidny" występ Djokovicia

Hurkacz odpadł w ćwierćfinale. Djoković znów okazał się za mocny Hubert Hurkacz... czytaj dalej » Serb wciąż szuka formy, która pozwoli mu na obronę wielkoszlemowego tytułu w Roland Garros, więc można było się spodziewać, że dobrze spisujący się w Madrycie Hurkacz sprawi mu duże problemy. Tak się jednak nie stało, Serb był w piątek znakomity, a Polak popełniał zbyt dużo błędów. Faworyt wygrał 6:3, 6:4.

- Przez wszystkie okoliczności w tym roku bardziej doceniam takie wygrane. Nadal mam motywację, by walczyć z tymi młodymi chłopakami. Oczywiście następuje zmiana pokoleniowa, ale my - starsi zawodnicy - wciąż jesteśmy obecni. Jesteśmy doświadczonymi facetami, którzy próbują zmusić młodych do biegania po korcie. Pewnym jest, że będę grał, dopóki będzie dawało mi to radość - mówił tuż po spotkaniu z Polakiem.

Nie grali zbyt dobrze

Spytany o to, co w głównej mierze dało mu wygraną i awans do 72. półfinału turnieju ATP 1000 w karierze, nie znalazł jednoznacznej odpowiedzi. - W pierwszym secie obaj nie graliśmy zbyt dobrze. Mogło to być spowodowane warunkami, które różniły się od tych w poprzednich dniach - zaznaczył.

Źródło: Getty Images Novak Djoković jest liderem rankingu ATP

- W drugim secie naprawdę dobrze serwowałem. To trzymało mnie przy życiu, bo on również świetnie podawał. Byłem zadowolony z tego, w jaki sposób budowałem punkty i zmuszałem go do biegania. To był solidny występ. Udało się dobrze zaadaptować do panujących warunków - dodał.

Było to czwarte spotkanie Djokovicia z Hurkaczem i czwarte zwycięstwo Serba. Djoković zagra o miejsce w finale z Rafaelem Nadalem lub Carlosem Alcarazem.