Sensacja w Miami. Hiszpan z patentem na Djokovicia

Zwycięzca tegorocznego Australian Open tryskał dobrą energią na konferencji prasowej po pokonaniu w trzech setach Rafaela Nadala. Dało się to dostrzec w tym momencie, gdy Novak Djoković stroił sobie żarty ze ze specyficznego akcentu i sposobu wypowiedzi jednego z dziennikarzy.

Chociaż Serb miał dużo lepszy bilans meczów z Hiszpanem (siedem zwycięstw i dwie przegrane), to ich ostatni pojedynek zakończył się porażką aktualnego lidera rankingu ATP. Na początku stycznia w półfinale turnieju w Dausze Hiszpan niespodziewanie odrobił straty i zwyciężył 3:6, 7:6(6), 6:4.

- Odrobię pracę domową - zapowiadał przed środowym pojedynkiem Djoko. Los skojarzył ich w IV rundzie w Miami. Druga porażka w tym roku. Kalifornia już bez Djokovicia Na trzeciej... czytaj dalej »

Odrodzenie Hiszpana

I pierwszy set pokazał, że Serb faktycznie szybko wyciągnął wnioski. Nie dał w nim rywalowi żadnych szans, ogrywając go 6:1. Gdy na początku drugiej partii szybko przełamał Hiszpana, wydawało się, że jego wygrana wkrótce stanie się faktem.

Nic z tego. Bautista-Agut walczył z wielkim poświęceniem i w efekcie konsekwentnie odrabiał straty. Djoković zaczął częściej popełniać niewymuszone błędy i przegrał 5:7.

Początek trzeciej odsłony należał do Hiszpana, który jeszcze na fali po wygranym secie uzyskał przełamanie. Było 3:1 w gemach, potem 4:2 i ostatecznie 6:3. Po dwóch i pół godzinach to on cieszył się ze zwycięstwa. Znowu. I w nagrodę o półfinał powalczy z broniącym tytułu Amerykaninem Johnem Isnerem.

Źródło: EPA/JASON SZENES Bautista-Agut ma co świętować

Porażka Djokovicia oznacza, że nie zdobędzie na Florydzie rekordowego, siódmego tytułu. W poprzednim roku żegnał się z imprezami w Indian Wells i Miami szybko. Teraz grał w nich niewiele dłużej.

Źródło: EPA/JASON SZENES Djoković prowadził, ale przegrał

Roberto Bautista-Agut - Novak Djoković 1:6, 7:5, 6:3