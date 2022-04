Novak Djoković wraca, zagra u siebie. "To, co przeżyłem, było dla mnie trudne"

Zobacz, co mówili inni tenisiści o sytuacji Novaka Djokovicia, który nie został dopuszczony do występu w Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Djoković w ostatnich miesiącach miał problemy z powodu braku szczepienia przeciwko COVID-19. Jego kłopoty zaczęły się na początku roku, kiedy został deportowany z Melbourne i w ostatniej chwili wycofany z Australian Open.

Nie został wpuszczony również do USA, więc ominęły go dwa duże turnieje w Indian Wells i Miami.

Djoković: staram się to wszystko zostawić za sobą

W tym sezonie zagrał tylko w Dubaju, gdzie wygrał dwa mecze, a w ćwierćfinale wyeliminował go Czech Jiri Vesely.

Teraz Serba zobaczymy w Monte Carlo, gdzie ma dom i bazę treningową, więc czuje się jak u siebie.

- Z każdego doświadczenia życiowego staram się wyciągnąć lekcje. Uważam się za bardzo optymistycznie nastawioną do życia osobę, ale to, co przeżyłem w ostatnich miesiącach, było dla mnie bardzo trudne. Ostatnie cztery, pięć miesięcy były dla mnie prawdziwym wyzwaniem mentalnym i emocjonalnym. Staram się to wszystko zostawić za sobą i iść dalej - powiedział.

Djoković: początki pewnie będą trudne

- Zamierzam grać cały sezon na kortach ziemnych zgodnie z moim harmonogramem z poprzednich lat. Początki pewnie będą trudne, bo nie jestem ograny - dodał.

Poza turniejem w Monte Carlo, Djokovicia powinniśmy zobaczyć w Madrycie, Rzymie, a potem w Roland Garros.

Serb rozpocznie turniej na Lazurowym Wybrzeżu od meczu z Hiszpanem Alejandro Davidovichem Fokiną. Spotkanie zaplanowano we wtorek. W poniedziałek natomiast w akcji zobaczymy Huberta Hurkacza, który zagra z Boliwijczykiem Hugo Delienem.