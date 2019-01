Novak Djoković królem Australian Open. Nadal nie miał nic do powiedzenia

Video: Eurosport

Stefanos Tsitsipas po awansie do półfinału Australian Open

- To jakaś bajka. Bardzo ciężko pracowałem na ten awans do półfinału. To był jeden z moich celów na cały sezon. To się stało, to prawda - powiedział wzruszony Stefanos Tsitsipas, który w ćwierćfinale Australian Open pokonał Roberto Bautistę-Aguta 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7-2).

»