Trudna przeprawa Djokovicia. Ma dziesiąty ćwierćfinał w Melbourne

Video: Eurosport

Horror w walce o ćwierćfinał AO, Carreno-Busta zwyzywał...

To była dramatyczna końcówka, która dla Pablo Carreno-Busty zakończyła się koszmarnie. Hiszpan prowadził w super tie-breaku 8:5, ale wówczas doszło do kontrowersji, która kompletnie go rozkojarzyła. Wykorzystał to Kei Nishikori. Japończyk wyrównał, a później wygrał w super tie-breaku 10:8, a w całym spotkaniu 6:7 (8-10), 4:6, 7:6 (7-4), 6:4, 7:6 (10-8).

»