Djoković pod wrażeniem Hurkacza. "Może być w czołówce światowego rankingu"

Hurkacz walczył dzielnie, ale to nie był jego dzień. Djoković udzielił mu lekcji tenisa Ambitna walka to... czytaj dalej » 23-letni wrocławianin nie był w stanie nawiązać wyrównanej walki ze świetnie dysponowanym zawodnikiem z Belgradu. Przegrał 4:6, 2:6, 2:6.

Z Djokoviciem zmierzył się pierwszy raz w starciu o stawkę, ale wcześniej panowie mieli kilka okazji, aby wspólnie trenować.

Djoković rozpracował Hurkacza przed meczem

- Jak wiecie, nigdy nie grałem z nim oficjalnego spotkania, ale wiem, że on jest jednym z liderów w gronie zawodników następnej generacji. To bardzo miły człowiek. Trenowałem z nim kilka razy. Także niedawno w Monte Carlo. Nie można jednak tego porównać do pojedynku o stawkę. Wiem, że on ma bardzo mocny serwis i forhend. Oczywiście byłem przygotowany na to wszystko przed rozpoczęciem starcia. Widziałem, że muszę zacząć z dobrą intensywnością. Przełamanie w pierwszym secie od razu dodało mi skrzydeł. To mnie trochę zrelaksowało i później było łatwiej. Większość moich gemów serwisowych wygrałem w bardzo komfortowy sposób. Przy moim podaniu miałem kontrolę. Zagrałem naprawdę solidnie.

- Hubert pewnie po raz pierwszy w życiu grał na centralnym korcie. To nigdy nie jest łatwe. Warunki i emocje na pewno są inne niż zwykle. Ale tak jak już kiedyś mówiłem, jestem przekonany, że przed nim jeszcze dużo dobrego w przyszłości. Jego gra jest naprawdę bardzo potężna - dodał.

- Myślę, że może być w czołowej dwudziestce światowego rankingu, a nawet wyżej. Ma duży potencjał i już wysoką jakość. Oprócz tego, co wspomniałem, warto też zwrócić uwagę na jego solidny bekhend. Naturalnie zawsze są elementy, które można poprawić. On jest młodym tenisistą, więc ma jeszcze czas, aby to zrobić. Ma już za sobą kilka wspaniałych zwycięstw z zawodnikami z czołowej dziesiątki klasyfikacji ATP. Wygrał przecież z Keiem Nishikorim i Dominikiem Thiemem. Przy tym nie wydaje się, aby to go przytłoczyło. Wygląda na to, że on lubi rozgrywać takie spotkania. Mimo młodego wieku jest bardzo dojrzały. Sądzę, że ma duże szanse, aby dojść na szczyt - podsumował Djoković.

W drugiej rundzie Serb zmierzy się z Henrim Laaksonenem ze Szwajcarii.

