Tenisowe centrum w "piramidach". Djoković otworzył miejsce własnego kultu

Miała być wspólna kolacja, Djoković robi sprytny unik. "Zapraszam w Nowym Jorku" Do umówionego... czytaj dalej » Energetyczna moc gór Visoko stała się jakiś czas temu elementem systemu wierzeń serbskiego tenisisty, w specyficzny sposób traktującego własne ciało.

Między innymi z jego powodu unika szczepienia przeciw COVID-19, chociaż kosztowało go to wykluczenie z gry w wielkoszlemowym Australian Open na początku roku i stawia pod znakiem zapytania udział w sierpniowym turnieju Wielkiego Szlema w Nowym Jorku.

W rzeczywistości za legendą bośniackiego pasma stoi tamtejszy biznesmen i samozwańczy archeolog Semir Osmanagić. Według jego teorii miejsce to zostało zbudowane przed wiekami przez "tajemniczą cywilizację" i stanowi kompleks "piramid" emanujących niezwykłą mocą.

Twierdzenia te nigdy nie zostały poparte badaniami naukowymi, a zdaniem archeologów tunele w górach Visoko to pozostałości po starożytnej kopalni złota. Legenda żyje jednak własnym życiem, a odkąd w 2020 roku Djoković pojawił się w tym miejscu po raz pierwszy i ogłosił, że czuje się dzięki tej wizycie silniejszy, "piramidy" zaczęły być odwiedzane przez tłumy ludzi.

Źródło: Imago Novak Djoković na nowym korcie w górach Visoko

Tenisowe korty w "piramidach"

Podczas jednej z wizyt w Visoko w marcu br. Osmanagić zaproponował 20-krotnemu wówczas triumfatorowi wielkoszlemowych turniejów zbudowanie w tym miejscu niewielkiego centrum tenisowego.



#Djokovic playing against Dodig in Visoko. Hopefully no-one injured from the vicious racquet throw... pic.twitter.com/NWCr2L0ep7 — Luka Nikolić (@luksie1) July 13, 2022





Kilka miesięcy później plan stał się rzeczywistością, a Djoković, po wywalczeniu w niedzielę w Wimbledonie 21. tytułu w karierze, udał się do Bośni i zainaugurował działanie obiektu złożonego z dwóch kortów.

- Dla mnie jest to jeden z najpotężniejszych punktów energetycznych na świecie, napełnia mnie siłą do nowych wyzwań w tenisie i życiu - powiedział Serb po rozegraniu pokazowych meczów z Bośniakiem Aldinem Setkicem, Słoweńcem Aljazem Bedene i Chorwatem Ivanem Dodigiem.

Wydarzenie obserwowało kilka tysięcy osób.