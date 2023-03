Ostateczna decyzja w sprawie występu Djokovicia w Indian Wells

Nie ma mocnego na Miedwiediewa. Rosjanin rządzi w Dubaju Daniił... czytaj dalej » Organizatorzy Indian Wells tego nie precyzują. Opublikowali lakoniczny komunikat.

"Numer 1 światowego rankingu Novak Djoković wycofał się z BNP Paribas Open 2023. Jego miejsce zajmie Nikoloz Basilaszwili" - napisano w przeddzień losowania, które odbędzie się w poniedziałek. Główna rywalizacja rozpocznie się w środę.

35-letni Djoković, który nie jest zaszczepiony przeciwko COVID-19, w zeszłym miesiącu złożył wniosek o specjalne pozwolenie na wjazd do Stanów Zjednoczonych, by móc wziąć udział w turniejach ATP Masters 1000 w Indian Wells i Miami.

List do prezydenta USA w sprawie Djokovicia

W piątek senator Rick Scott, który był gubernatorem stanu Floryda w latach 2011-2019, poinformował w mediach społecznościowych, że pismo Serba zostało odrzucone przez Departament Bezpieczeństwa Krajowego.

11 maja przestaną obowiązywać nadzwyczajne środki wprowadzone w USA w związku pandemią COVID-19. Do tego czasu niezaszczepieni obcokrajowcy nie mogą przekraczać amerykańskich granic.

Scott i senator Marco Rubio uznali, że udział jednego z najbardziej znanych sportowców w amerykańskich turniejach jest sprawą wagi państwowej. Wysłali list w tej sprawie do prezydenta kraju Joe Bidena, prosząc o zniesienie obecnego zakazu dotyczącego szczepień w przypadku podróży międzynarodowych.

Djoković liczył, ze będzie mógł zagrać w Indian Wells, o czym opowiadał przed występem w niedawnym turnieju w Dubaju (odpadł w półfinale).

- W ubiegłym roku opuściłem Indian Wells, Miami i US Open, więc nie będzie to pierwszy raz, jeśli znów mnie zabraknie. Mam jednak nadzieję, że tak się nie stanie - mówił serbski tenisista.