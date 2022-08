Djoković z zakazem gry w Montrealu. Na przeszkodzie znów przepisy

Novak Djoković to zwycięzca tegorocznego Wimbledonu

Zobacz, co mówili inni tenisiści o sytuacji Novaka Djokovicia, który nie został dopuszczony do występu w Australian Open.

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz o nieobecności Novaka Djokovicia w Australian Open.

Aby móc wjechać do Kanady, trzeba być w pełni zaszczepionym, czyli być co najmniej 14 dni po przyjęciu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Djoković do tej pory tego nie zrobił, chociaż znajdował się na liście startowej imprezy w Montrealu, ogłoszonej w połowie lipca. "Zerowe nadzieje" dla Djokovicia. Trener nie wierzy w zwrot akcji Z każdym dniem... czytaj dalej »

Organizatorzy poinformowali, że oprócz Serba z rywalizacji wycofał się także Niemiec Oscar Otte. W turnieju głównym zagrają tym samym finalista tegorocznego Wimbledonu Australijczyk Nick Kyrgios oraz Francuz Benjamin Bonzi.

Djoković nie zmienia zdania

Djoković, najgłośniejszy przeciwnik szczepień w świecie sportu, już w lutym zapowiedział, że jest gotowy zrezygnować z gry w turniejach wielkoszlemowych, jeżeli będzie zmuszany do zaszczepienia się przeciwko COVID-19. W styczniu przyjechał do Australii, aby wystąpić w Melbourne, lecz po kilku dniach został deportowany z powodu braku szczepienia.

Co ciekawe, 35-latek wciąż widnieje na liście startowej US Open, choć już dawno poinformowano, że w Nowym Jorku będą mogli zagrać wyłącznie zaszczepieni zawodnicy.

Rywalizacja na kortach we Flushing Meadows rozpocznie się 29 sierpnia, a zakończy się 11 września.

Rywalizacja na kortach we Flushing Meadows rozpocznie się 29 sierpnia, a zakończy się 11 września.