Tajemnicza choroba Djokovicia. "Nigdy wcześniej to mi się nie przydarzyło"

Federer wraca do gry. Pojawi się w drabince ulubionego turnieju Roger Federer... czytaj dalej » - To niepokojące, że w trakcie rywalizacji na korcie nagle pojawiły się takie oznaki zmęczenia. Tym bardziej, że do końca drugiego seta czułem się dobrze. Do stanu 5:4 wymiany były naprawdę długie. To był ten moment, w którym poczułem się gorzej – przyznał 34-latek na konferencji prasowej.

Djoković nie ujawnił szczegółów choroby

- Coś takiego nigdy mi się nie przydarzyło, nawet na początku mojej kariery. A teraz doświadczyłem tego dwukrotnie, najpierw w Monte Carlo, a teraz tu. Myślę, że ma to związek z chorobą, którą przeszedłem kilka tygodni temu - powiedział Djoković.

Od razu zaznaczył, że nie chodzi o COVID-19.

- To nie koronawirus. Nie chcę zdradzać więcej szczegółów, ale choroba wpłynęła na mój metabolizm. To z kolei odbiło się na dyspozycji fizycznej. Odzyskanie sił okazało się bardzo trudne – przyznał.

Turniej ATP Masters 1000 w Monte Carlo był dopiero jego drugim w tym roku. Serb pożegnał się z nim już w pierwszej rundzie, niespodziewanie przegrywając z Hiszpanem Alejandro Davidovichem Fokiną 3:6, 7:6(5), 1:6.

W drugiej połowie lutego zagrał również w Dubaju, gdzie po dwóch zwycięstwach dotarł do ćwierćfinału. Tam lepszy od niego okazał się Czech Jiri Vesely (6:4, 7:6).

Kolejnym turniejem Djokovicia będzie rozpoczynający się 1 maja Mutua Madrid Open.