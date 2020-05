Porażka, która mogła zakończyć karierę Djokovicia, a pchnęła ją na inny poziom

Po zwycięstwie w drugiej rundzie turnieju ATP w Dubaju Novak Djoković skomentował postanowienie Marii Szarapowej, która zdecydowała się zakończyć karierę. - Jej siła woli i chęć pokonywania przeszkód, szczgólnie w ostatnich latach, kiedy mierzyła się z kontuzjami, była inspirująca. To prawdziwa wojowniczka, ma za sobą wspaniałą karierę - powiedział Serb.

Djoković: Szarapowa to wielka wojowniczka, ma za sobą...

Djoković: Szarapowa to wielka wojowniczka, ma za sobą...

Federer, Nadal, Djoković - wielka trójka od lat panuje na zawodowych kortach. Kolejno zdobyli oni 20, 19 i 17 tytułów wielkoszlemowych. Wydaje się, że najwięcej paliwa w baku ma najmłodszy wśród nich Serb. Można przypuszczać, że wkrótce dopadnie Szwajcara, a być może nawet pobije jego osiągnięcie.

Obecnie Djoković to prawdziwa gwiazda tenisa i jeden z najlepszych zawodników w historii dyscypliny. Serb wyznał jednak, że w 2010 roku był o krok od rzucenia rakiety w kąt i pożegnania się z zawodowstwem.

Załamanie

"Nole" swój pierwszy tytuł wielkiego szlema zdobył w 2008 roku, kiedy wygrał Australian Open. Szybko okrzyknięto go wielkim talentem. Z ogromnymi nadziejami i oczekiwaniami przystąpił on w 2010 roku Pesymistyczny ton Rafaela Nadala. "Ponieśliśmy wiele strat, często nieodwracalnych" Drugi obecnie... czytaj dalej » do turnieju na kortach Rolanda Garrosa.

W ćwierćfinale Serb trafił na Juergena Melzera. W dwóch pierwszych setach Djoković nie dał rywalowi żadnych szans, wygrywając kolejno 6:3 i 6:2. Wtedy nastąpił całkowity zwrot akcji, który o mały włos nie zakończył kariery "Djokera".

Austriak wygrał trzy kolejne partie 6:2, 7:6, 6:4 i awansował do półfinału francuskiego turnieju. Tam poległ z późniejszym triumfatorem, Nadalem, ale prawdziwy dramat rozgrywał się w głowie Djokovicia.

- To była dla mnie bardzo ciężka porażka. Emocjonalnie bardzo mnie to dotknęło. Dużo płakałem po tym meczu. To był taki moment w moim życiu, w którym zwyczajnie nie widziałem sensu dalszej gry w tenisa - powiedział Djoković w rozmowie ze Sky Sports Italia.

Odrodzenie

Ostatecznie Serb pokonał demony i pozostał w grze. Jak sam przyznał, przeszedł wtedy transformację.

- W końcu poczułem się wolny. Presja, jaka ciążyła nade mną przed porażką z Melzerem, sprawiała, że byłem zbyt zmęczony, by podejmować jakąkolwiek rywalizację. Nie odczuwałem z gry żadnej radości. Nie czułem wystarczającego luzu, by grać w swoim stylu - dodał.

Dalszy ciąg historii doskonale znamy. "Odrodzony" Djoković tylko w 2011 roku triumfował w Australian Open, Wimbledonie i US Open. Melzer mógł być tym, który, zupełnie nieświadomie, złamał Serba. Wyszło jednak na to, że Austriak miał swój niewielki udział w stworzeniu tenisisty wybitnego.