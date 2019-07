Djoković zdradził receptę na Hurkacza. "Wiem, czego się spodziewać"

Djoković w środowy wieczór awansował do trzeciej rundy pokonując Denisa Kudlę. Po meczu z Amerykaninem, w rozmowie z rodzimymi dziennikarzami, poświęcił kilka słów 22-letniemu Hurkaczowi, z którym zmierzy się w piątek.

- To przemiły chłopak, bardzo grzeczny, jeden z liderów grupy zawodników młodej generacji. Często trenowaliśmy razem, więc znam go bardzo dobrze i wiem, czego się spodziewać - przyznał utytułowany tenisista z Bałkanów.



Czeka go drugi w karierze pojedynek z 48. liście ATP Polakiem. Poprzedni miał miejsce ponad miesiąc temu w pierwszej rundzie French Open. Polak przegrał 4:6, 2:6, 2:6. Djoković zaznaczył jednak, że mecz w Londynie będzie zupełnie inny z uwagi na różnicę nawierzchni.



- Trawa może bardziej sprzyjać Hubertowi niż paryska mączka ze względu na jego serwis. Ale mi powinno pomóc moje doświadczenie. Muszę mieć przygotowaną dobrą taktykę, by zniwelować atuty Hurkacza. Ważne będzie poruszanie się po korcie - zaznaczył.

Źródło: Getty Images Djoković ponownie zmierzy się z Hurkaczem

Taktykę już obrał

Jak dodał, z uwagi na broń wrocławianina w postaci serwisu kluczowy z jego strony będzie return.



- Muszę utrzymywać piłkę w korcie, co da mi szanse później na wygranie punktów. Przy returnie muszę posyłać piłkę najbardziej w głąb kortu jak się tylko da. Muszę być w tym skuteczny i trzymać się taktyki. Istotne będzie też, by trzymać się blisko linii końcowej - wyliczał Djoković.



Serb nie ukrywał on, że postara się - wykorzystując swoje doświadczenie - jak najbardziej utrudnić zadanie młodemu rywalowi.



- Będę chciał sprawić, żeby Hubert miał poczucie, że musi zrobić coś wyjątkowego, by zdobyć każdy pojedynczy punkt - podkreślił Serb.