Novak Djoković - Cameron Norrie: wynik i relacja na żywo

16:49 2:5. Norrie trafia z trudnych pozycji i jest już tylko o gema od wygranej w pierwszym secie! Djoković nie radzi sobie póki co najlepiej. Zaczął gema od asa, ale cztery kolejne piłki padły łupem Brytyjczyka. Gem zakończyła najdłuższa wymiana tego meczu zakończona, a jakże, uderzeniem Serba w siatkę.

16:45 2:4. Pierwsze w tym meczu dwugemowe prowadzenie. Djoković nie radził sobie z serwisem rywala, popełnia sporo niewymuszonych błędów. Inna sprawa, że Brytyjczyk gra naprawdę dobrze, zaskakuje Serba kierunkami uderzeń.

16:40 2:3. Najbardziej zacięty gem za nami. Na każdą udaną akcję Djokovicia Norrie skutecznie odpowiadał. W końcówce sam zaatakował i w efekcie Serb został przełamany po raz drugi.

16:35 2:2. Dobry gem serwisowy Brytyjczyka, który pierwszy raz w tym meczu obronił własne podanie. Ozdobą była jednak pierwsza akcja ze znakomitymi wymianami. Punkt zdobył wówczas Djoko, a pomogło mu wydatnie zagranie lobem między nogami.

16:30 2:1. Świetny gem w wykonaniu Serba, który popisał się pierwszym w meczu asem. Wygrał pewnie, do 15.

16:27 1:1. Szybkie przełamanie powrotne Djokovicia. Tym razem to Norrie nie radził sobie z odgrywanie piłek. A to trafił w siatkę, a to w aut.

16:24 0:1. Norrie już w pierwszym gemie przełamuje Djokovicia! Nerwowy początek Serba, który pierwszą piłkę w meczu wpakował w siatkę, a drugą wyrzucił poza boisko. W ostatniej akcji Brytyjczyk znakomicie zachował się przy siatce. Wygrał do 30.

16:19 GRAMY! SERWUJE DJOKOVIĆ!

16:19 Norrie, który jest pierwszym od 2016 Brytyjczykiem, który zagra w półfinale Wimbledonu (poprzednim był Andy Murray), z pewnością może liczyć na pomoc trybun. Awans do najlepszej czwórki wielkoszlemowej imprezy jest największym sukcesem w karierze prawie 27-letniego tenisisty.

16:16 Ciekawe, jak dzisiejsze warunki pogodowe wpłyną na tenisistów? Na korcie centralnym temperatura dochodzi do 30 stopni Celsjusza.

16:12 Obaj tenisiści pojawiają się właśnie na korcie! Owacja na stojąco.

Who wins?



IBM Match Insights delves deeper into Djokovic Norrie#Wimbledon | @IBM — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2022

16:05 Pojedynek obejrzy na żywo m.in. legendarny menedżer Manchesteru United.

16:02 Coraz bliżej do wydarzenia dnia w Wimbledonie.

15:55 Pewnie - 6:2, 6:2 - wygrały Czeszki.

Krejcikova and Siniakova win in dominant fashion. They lock in their spot for the Ladies' Doubles Final!



Wimbledon | LIVE on Channel 9, 9Now and Stan Sport.#9WWOS#Tennis#Wimbledonpic.twitter.com/OZXlgQUpq6 — Wide World of Sports (@wwos) July 8, 2022

15:54 Wiadomo, że starcie Serba z Brytyjczykiem rozpocznie się z kilkunastominutowym poślizgiem. Wszystko przez to, że na korcie centralnym zakończyło się właśnie deblowe, półfinałowe starcie pań: Ludmyła Kiczenok/Jelena Ostapenko - Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova.

15:34 Także pięciosetowe starcie musiał stoczyć w ćwierćfinale Brytyjczyk. Rozstawiony z numerem dziewiątym Norrie pokonał Belga Davida Goffina 3:6, 7:5, 2:6, 6:3, 7:5.

15:33

Can you believe it? On to the Semi's! @Wimbledonpic.twitter.com/WGXQ0FWqBD — Cameron Norrie (@cam_norrie) July 5, 2022

15:32 Niewiele brakowało, a Djokovicia zabrakłoby w półfinale. Broniący tytułu i najwyżej rozstawiony w turnieju Serb przegrywał w ćwierćfinale z Włochem Jannikiem Sinnerem już 0:2, ale wykaraskał się.

15:27 Dziś Australijczyk, za pośrednictwem portalu społecznościowego, życzył Hiszpanowi zdrowia i szybkiego powrotu do gry.

15:26 Na rywala w finale czeka już Nick Kyrgios. Australijczyk miał dziś rywalizować w półfinale z Rafaelem Nadalem, ale Hiszpan z powodu kontuzji mięśni brzucha zrezygnował z dalszego uczestnictwa w imprezie.