Mało znany Hiszpan zaskoczył Djokovicia. "Cieszyłem się każdą chwilą na korcie"

Sporo było zamieszania z udziałem serbskiego tenisisty w Australian Open, ale ostatecznie nie wydalono go z kraju. Djoković przygotowuje się do turnieju.

Video: STNV / Associated Press

Niespodzianka w Monako. Djoković odpadł już w pierwszym meczu Rozstawiony z... czytaj dalej » Dla Djokovicia to był dopiero czwarty oficjalny mecz w tym roku. W lutym rywalizował w Dubaju, gdzie pokonał Włocha Lorenzo Musettiego i Rosjanina Karena Chaczanowa, a w ćwierćfinale uległ Czechowi Jiriemu Vesely'emu.

Nie przestraszył się rywala

W Monte Carlo miał w pierwszej rundzie wolny los.

Wydawało się, że nie powinien mieć problemów we wtorek. 22-letni zawodnik z Malagi od pierwszej akcji pokazał, że nie boi się rywala i ma ochotę na niespodziankę. Sprawił ją po prawie trzygodzinnym pojedynku.

- Wygrana jest dla mnie czymś specjalnym, ponieważ dorastałem, oglądając Nole. Jestem jego wielkim fanem. Patrzyłem na niego w każdym turnieju, każdym meczu. Teraz zmierzyłem się z nim z Monte Carlo, przy pełniej widowni, gdy on jest numerem 1. To dla mnie wielki moment, cieszyłem się każdą chwilą na korcie – powiedział Hiszpan.

Źródło: Getty Images Davidovich Fokina pokonał Djokovicia

Musi porozmawiać

W trzecim secie wyraźnie widać było brak sił u Serba. - Miałem kompletne załamanie kondycyjne. Nie lubię się tak czuć w końcówkach meczów. Muszę porozmawiać z moim zespołem – powiedział Djoković.

- Zacząłem mocno od początku, ponieważ wiedziałem, że Nole nie grał od dawna. Potem byłem skupiony na każdym punkcie. Miałem szanse od pierwszej piłki i do wykorzystałem. Kiedy on wygrał drugiego seta, to było dla mnie trudne mentalnie, ale pracowałem jeszcze bardziej nad koncentracją. Byłem przygotowany na taką walkę – zapewnił Davidovich Fokina.

Dla niego to była najważniejsza wygrana w karierze. Djoković przegrał na inaugurację turnieju ATP po raz pierwszy od 2018 roku. Wtedy uległ Słowakowi Martinowi Kliżanowi w Barcelonie.

Rywalem Hiszpana w trzeciej rundzie będzie Brytyjczyk Daniel Evans albo Belg David Gofin.