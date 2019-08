Amerykański wizjoner chce rewolucji w tenisie. "Jasne jest, że uznają mnie za wariata"

Kamil Majchrzak coraz bliżej awansu do US Open. W drugiej rundzie kwalifikacji Polak pokonał Hiszpana Tommy'ego Robredo 6:3, 6:4. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kamil Majchrzak pokonał Tommy'ego Robredo 6:3, 6:4 w drugiej rundzie kwalifikacji do US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Już tylko jedna wygrana dzieli Magdalenę Fręch od awansu do drabinki głównej US Open. W 2. rundzie kwalifikacji Polka pokonała Rebeccę Sramkową 6:2, 5:7, 6:4. Oto ostatnie piłki z tego spotkania.

23-letni Amerykanin jest jednym z wielu zawodników, którzy zwracają uwagę na różnorakie trudności, z jakimi zmaga się rankingowy ogon. Różnica jednak polega na tym, że Rubin nie tylko mówi o problemach, ale też działa i ma rewolucyjny pomysł na wywrócenie do góry nogami rozgrywek tenisowych.

O urodzonym w Nowym Jorku zawodniku zrobiło się głośno pod koniec stycznia tego roku. Rubin uruchomił w mediach społecznościowych profil o nazwie "Behind the Racquet" (Za rakietą). Pomysł polega na tym, że Amerykanin zaprasza różne osoby z tenisowego środowiska - przede wszystkim zawodników - które przedstawiają ze swojej perspektywy to, z czym muszą się na co dzień zmagać.



Wyświetl ten post na Instagramie. "I should preface this by saying that I understand if the first part leads you to believe I am ungrateful or cynical. There are no words to explain the extraordinary opportunities tennis has given me and my love for this game never ceases to stun me. Regardless, I have come across obstacles I never thought tennis would force me to face. I am 23, yet I feel so much older than that. It seems that this sport has a way of making you feel irrelevant while at the same giving you this sense of entitlement. With the likelihood of losing every week and the forever expanding field of players, chances are if you were once ‘talk of the town’, that will quickly diminish over time. I feel in the case of many players, even in the slightest way, that hard work and past success should allow for present fortune. It is a never ending battle. I remember a loss last year in Spain after losing first round of qualifying of a challenger. It was 11 at night and there I am, all alone, tears slowly dripping down my face. There were only a few lights on as the club was shutting down. This loss continued a 5 match losing streak for me. I sat there thinking how hard I had been working, how much effort I put into this match and how in the world it was possible that after starting the year with a title I was now losing first round of qualifying. Recently after looking back at this match and other moments along these lines, I truly started to understand that tennis didn’t owe anything to any one. It is the sport it is and will not be changing any time soon. I thought I knew how unglamorous it was, but I was mistaken. It is an ongoing treacherous road that leaves you guessing what the right thing to do is. Quite often it has led me guessing if the output of effort is worth the product. After further analyzing I started to realize that I was losing the mentality I once had. That when I stepped on court, of course I wanted to win, but I played for the excitement of seeing my efforts displayed, for the love of running down every ball and obviously the intense pleasure that comes with extreme competition...” (full story on Behind The Racquet facebook) Post udostępniony przez Behind The Racquet (@behindtheracquet) Maj 13, 2019 o 10:22 PDT





Szerszy obraz

Kilka dni temu Rubin udzielił wywiadu niemieckiemu serwisowi Spox.com i przedstawił, co chciałby w tenisie zmienić.

- Fajnie, że mieliśmy wspaniały finał Wimbledonu i wszyscy o tym mówią, ale pomimo całej wspaniałości finału, to tylko niewielki element większej całości. Tenis ma wiele problemów. Numerem jeden jest zbyt długi sezon i długość meczów. Sezon trwa jedenaście miesięcy. Dla nas zawodników to brutalne. Po czymś takim twoje ciało jest jak śmietnik - przekonywał.

Była ósma rakieta świata kończy karierę. "To było niesamowite 16 lat" Serbski tenisista... czytaj dalej » Jego zdaniem natłok tenisowych imprez sprawia, że kibice tracą w rzeczywistości zainteresowanie tym sportem.

- To jest brutalne także dla fanów, którzy powinni oglądać inny turniej co tydzień. A my jesteśmy po prostu zmęczeni. To z tego powodu często odpuszczamy w czwartym secie, by być gotowymi na decydujące starcie w piątym - zdradził Rubin, którego najwyższym miejscem w rankingu była 125. pozycja w październiku 2018 roku.

Amerykaninowi wróżono jednak większe osiągnięcia, bo cztery lata wcześniej zwyciężył juniorski Wimbledon. Ale jak na razie przełomu na seniorskim szczeblu nie było. Duży wpływ na to miały kontuzje.

Tenis umiera

- Grywałem w Wielkim Szlemie mecze, które oglądało 40 osób. Są zdjęcia wielkoszlemowych meczów kobiet i naliczyłem dziesięciu kibiców. Innym razem grałem w Genewie z Marcosem Baghdatisem i na trybunach też siedziało około 40 widzów. W niektórych miejscach nikt nie przychodzi na mecze, w wielu miejscach tenis umiera. To super, że w Wielkim Szlemie są coraz większe wygrane, ale to tylko cztery turnieje w roku. Mam nadzieję, że będziemy w stanie zmienić ten sport na korzyść fanów i zawodników. Czołowa "150" rankingu musi mieć możliwość utrzymania się z tenisa, to absolutna konieczność - mówił Rubin, który jest teraz 195. na świecie w rankingu ATP.

Ma pomysł



Chilijski tenisista zawieszony na osiem lat Juan Carlos Saez... czytaj dalej » Nowojorczyk ma wybitnie nowatorski pomysł na reformę rozgrywek. Jego zdaniem powinno się powołać do życia cztery ligi – Amerykę Północną, Amerykę Południową, Europę oraz Azję i Australię. Przy czym sezon byłby skrócony do dziewięciu miesięcy.

- W czterech ligach byłyby dywizje. Chciałbym stworzyć atmosferę rywalizacji drużynowej w tourze. W tych drużynowych rozgrywkach mógłbyś oczywiście zbierać punkty do rankingu i kwalifikować się do szlemów oraz mastersów. Utrzymałbym wszystkie cztery Wielkie Szlemy, a do tego siedem czy osiem mastersów. Wokół tych głównych imprez zbudowałbym nowe rozgrywki. Jasne jest, że uznają mnie za wariata i że to się nigdy nie uda - ocenił.

- Dobra, wiem, że to może się nie udać, ale chodzi mi o to, że potrzebujemy całkiem nowej koncepcji. Z całą pewnością jest wiele wspaniałych małych turniejów, ale mówiąc szczerze, większość ludzi nie ma pojęcia, kto je wygrał. Wielu nie wie nawet, kto wygrał mastersa. Taka jest rzeczywistość. W moim modelu mielibyśmy jedenaście wielkich turniejów w sezonie i rozgrywki drużynowe na pierwszym planie. Jako zawodnik masz określoną pensję i podróżujesz z drużyną. To może brzmieć jak coś szalonego, ale w ten sposób masz pewność, że nawet rankingowa trzysetka może zarobić, a fani znów poczuliby, że gra się w tenisa - podsumował.

Ostatni Wielki Szlem w tym roku rusza w najbliższy poniedziałek. Transmisje z US Open w Eurosporcie 1 i Eurosporcie 2 oraz w Eurosport Playerze.