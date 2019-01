Zwycięski serwis między nogami przy piłce meczowej. "Absolutny żart"

To ostatnie szlify przed rozpoczynającym się 14 stycznia Australian Open. Tomic i Kyrgios, reprezentanci gospodarzy, spotkali się na korcie w Kooyong na przedmieściach Melbourne.



Tomic wygrał w pierwszym secie 6:3. W drugim również kroczył po zwycięstwo. Prowadził 5:4 i 40-15. Szykował się do serwisu, aby zakończyć pojedynek. W ręku miał dwie piłki. Jedną z nich wypuścił i uderzył rakietą między nogami. Trafił w karo serwisowe.



Zapanowała konsternacja. Z trybun słuchać było pojedyncze oklaski i salwy śmiechu. Tomic zamierzał zaserwować po raz drugi, w końcu ruszył jednak w kierunku siatki, unosząc ręce. Sędzia niepewnie ogłosił "gem" i zaraz dodał "set and match". I było po spotkaniu.



Bernard Tomic wins with bizarre trick serve on match point to beat Nick Kyrgios https://t.co/P4kwleCZitpic.twitter.com/ppZONpJbwv — alex ogle (@alex_ogle) 9 stycznia 2019

"Absolutny żart"

Kyrgios z uśmiechem pokręcił tylko głową, tenisiści podziękowali sobie za grę.



Wściekła była za to Georgie Parker, reprezentantka Australii w hokeju na trawie, która osobiście wybrała się na kort. W mediach społecznościowych nie zostawiła na zawodnikach suchej nitki. Ich wysiłek nazwała "absolutnym żartem".



Watching Kyrgios v Tomic at the @KooyongClassic... it’s an absolute joke. I’m paying money to be here and the two idiots aren’t giving two shits. It’s an exhibition match but you can still bet on it... How this isn’t match fixing is beyond me. Get these two off the circuit. — Georgie Parker (@georgieparker) 9 stycznia 2019





Kyrgios nic sobie z tego nie robił.

- Wspaniale znów widzieć Bernarda w formie. Wiem, że przeżywał trudne chwile - wyznał.



Tomic, kiedyś 17. tenisista świata, w zeszłym roku miał niemały kryzys formy. Jego ranking poleciał na łeb na szyję. Obecnie jest 85. i właśnie pokonał 51. Krygiosa.

