Nie żyje Simone de Luigi. 18-letni talent dwa razy zagrał w Pucharze Davisa

De Luigi miał już za sobą dwa starty w Pucharze Davisa w reprezentacji San Marino, a przez tamtejszą federację tenisową był określany jako wielki talent.

"Jestem pewien, że przyszłość tenisa z pewnością byłaby twoja, ale z powodu tego okrutnego losu to wszystko nie będzie możliwe" - napisał w pożegnaniu prezes tamtejszego związku tenisowego Christian Forcellini.

Niejasne przyczyny zdarzenia

Według relacji ojca 18-latka do wypadku w okolicach włoskiego Rimini mógł doprowadzić zbyt szybko jadący kierowca Mini, jadący w tym samym kierunku co De Luigi i jego pasażerka.

Zastrzega, że jest zbyt wcześnie, by jednoznacznie rozstrzygać o przyczynach tragicznego zdarzenia, ale jednocześnie zdecydowanie odrzuca jedną z hipotez, według której młody tenisista zawracał w miejscu, w którym droga się zwężała.

Poszkodowanych w wypadku przewieziono śmigłowcem do szpitala w Cesenie, ale mimo wysiłków lekarzy ich życia nie udało się uratować. De Luigi odszedł w poniedziałek. 16-letnia Giada Penserini, koleżanka ze szkoły młodego tenisisty, zmarła dwa dni później.