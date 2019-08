Przeklinał, ciskał rakietą i butelką. "To jedne z najfajniejszych dni mojego życia"

Nick Kyrgios pokonał Norberta Gombosa 6:3, 6:3 i awansował do półfinału turnieju ATP w Waszyngtonie. Australijczyk do zwycięstwa potrzebował niespełna godziny. W meczu o finał zawodów zmierzy się ze Stefanosem Tsitsipasem.

Szczęście Hurkacza w Montrealu. W ostatniej chwili uniknął gry w kwalifikacjach Początkowo Hubert... czytaj dalej » W decydującym spotkaniu 24-letni Australijczyk pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa 7:6 (8-6), 7:6 (7-4).



Zaczynając zawody, na liście ATP zajmował miejsce numer 52. Po zwycięstwie awansował na 27. Zarobił 365 390 dol.

- To jedne z najfajniejszych dni mojego życia - oświadczył Kyrgios, od razu wyjaśniając, że na myśli nie ma tylko tenisa. - Przed meczami rozgrzewałem się grą w ping ponga z dzieciakami, zaprzyjaźniłem się z robiącym owocowe koktajle gościem, który zawsze wiedział, czego oczekuję. Wszyscy byliście niesamowici. Nie zapomnę tego tygodnia - zapewniał.



A działo się przez ten czas dużo.

Kyrgios: chciałem się napić, butelka wypadła mi z dłoni

Imprezę Australijczyk zaczął od tego, że z otwartą przyłbicą opowiedział o dopadających go czasami problemach psychicznych.



W rundzie drugiej w napadzie furii roztrzaskał rakietę, którą potem oddał zachwyconemu tym chłopcu na trybunach. Sędziemu ręki po ostatniej wymianie nie podał, bo był na niego obrażony za to, jak ten wykonywał swoją pracę.

W 1/8 finału, odpoczywając między gemami, najpierw sam do siebie rzucił mocne słowo, a po chwili z całą mocą cisnął butelką z wodą w konstrukcję, na której siedział prowadzący spotkanie Gianluca Moscarella. Australijczyk wytłumaczył, że próbował się napić, a butelka wyleciała mu z dłoni, więc o co chodzi.



bottle slips from hand https://t.co/E4NtElx1e9 — raghavendra rao k (@raghavendrarao4) 3 sierpnia 2019





W ćwierćfinałowym boju o to, jak i w które miejsce ma zaserwować, zapytał jednego z kibiców.



I widzów, i rywala rozbawił w półfinale. Kiedy okazało się, że Stefanos Tsitsipas musi wymienić buty, w stronę jego trenera potruchtał Kyrgios. Przekazane buty przyniósł Grekowi w worku, grzecznie się przy tym kłaniając.

Przed piłką meczową w wielkim finale znowu podszedł do jednej z fanek, by przedyskutować serwis. Po krótkiej i fachowej wymianie zdań na drugą stronę posłał asa.









Will you come to the ball, Cinderella?



#CO19@NickKyrgios@StefTsitsipaspic.twitter.com/3XcPpt165k — Tennis TV (@TennisTV) 4 sierpnia 2019





Wygrał, ale widowiska na tym nie koniec. Przemawiając do publiczności, sięgnął do kieszeni po telefon, bo miał w nim spisaną listę osób, którym chciałby podziękować. Zaczął od szefowej turnieju, która akurat obchodziła urodziny, przy okazji złożył jej zatem życzenia.

Oglądaj Wideo: Eurosport Nick Kyrgios: Czuję, że dorosłem jako osoba



Zapytano go, co najbardziej wryło mu się w pamięć. - To, jak profesjonalnie zachowywałem się poza kortem - odpowiedział. A Kyrgios znany jest z imprez potężnych rozmiarów. Spoważniał? Dorósł? - Wciąż daleka droga przede mną - oświadczył.