Wyjątkowa inicjatywa i łzy w oczach Kyrgiosa. "To bardzo smutne"

Gigantyczne pożary trawią Australię już od kilku tygodni. W ogniu znikają kolejne hektary buszu, ginie roślinność i zwierzęta. Cierpią także okoliczni mieszkańcy, którzy muszą zmagać się ze strasznym żywiołem.

"Toksyczne powietrze"

Australia w ogniu. Mecze polskich tenisistów zagrożone Klęska żywiołowa... czytaj dalej » Pożary dotarły także do Canberry, rodzinnego miasta Kyrgiosa. Zawodnik był wyraźnie poruszony, kiedy mówił o trudnej sytuacji w Australii. Głos w tej sprawie zabrał po spotkaniu z Niemcem Janem-Lennardem Struffem w ATP Cup w Brisbane. Te nowe tenisowe rozgrywki drużynowe ruszyły w piątek także w Perth i Sydney.

- Moim rodzinnym miastem jest Canberra, gdzie w tej chwili mamy najbardziej toksyczne powietrze na świecie. To bardzo smutne. To po prostu trudne. Przepraszam... - Kyrgiosowi drżał głos podczas pomeczowego wywiadu. Zawodnik musiał na chwilę przerwać rozmowę. Był wzruszony, a w oczach miał łzy.

"To wielka sprawa"

Tematem rozmowy z dziennikarzem była akcja, jaką tenisista zainicjował w internecie. Kyrgios zadeklarował, że za każdego asa serwisowego podczas turniejów rozgrywanych australijskiego lata (do końca lutego) przekaże na rzecz poszkodowanych 200 dolarów. W meczu z Struffem miał 20 takich zagrań, czyli przeznaczy na pomoc cztery tysiące dolarów.



I’m kicking off the support for those affected by the fires. I’ll be donating $200 per ace that I hit across all the events I play this summer. #MoreToCome#StayTuned — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 2, 2020





Do akcji zaczęli się włączać także inni tenisiści.

- Obudziłem się dziś rano i okazało sie, że poszli w moje ślady. Tennis Australia też zorganizowało pomoc. Nie jestem pewien, jak to będzie działać, ale to wszystko trafi do ludzi, którzy tracą domy czy rodziny. To wielka sprawa. To jest ważniejsze niż tenis - emocjonował się Kyrgios.

"Przewidujemy ponad 1500 asów"

Na apel zawodnika odpowiedzieli nie tylko tenisiści, którzy chcą wpłacić pieniądze za zagrywane asy, ale również zawodnicy innych dyscyplin sportu, m.in. dżokeje, krykieciści, koszykarze. Także organizatorzy ATP Tour podchwycili pomysł. Obiecali, że za każdego asa zagranego podczas imprezy przeznaczą na konto Czerwonego Krzyża 100 dolarów.

"Przewidujemy ponad 1500 asów w całym turnieju, co powinno dać 150 tysięcy dolarów" - wyliczono na Twitterze.