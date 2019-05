Słynny tenisista atakuje French Open. "Ten turniej jest do bani, nikt nie lubi mączki"

Nick Kyrgios lubi popisywać się przed publicznością nietypowymi zagraniami. Często kończy się to stratą punktu, ale tym razem Australijczyk miał więcej szczęścia. Mecz rozpoczął serwisem od dołu, a kilka gemów później odbił piłkę pomiędzy nogami. Kyrgios pokonał Daniła Miedwiediewa 6:3, 3:6, 6:3 i awansował do drugiej rundy turnieju ATP Masters w Rzymie.

Federer staje w obronie Kyrgiosa. "Co on zrobił? Uszkodził krzesełko?" Sąd nad Nickiem... czytaj dalej » W poprzedni czwartek Kyrgios był na ustach wszystkich kibiców tenisa. To, co zrobił w trzecim secie spotkania drugiej rundy turnieju w Rzymie przeciwko Norwegowi Casperowi Ruudowi, zostanie zapamiętane na długo. Od początku wszystko mu przeszkadzało. Zawodnikowi nie podobało się m.in. to, że na innym korcie fani chodzą po trybunach. Ostatecznie kopnął butelkę, rzucił krzesełkiem i zszedł z placu gry. Na koniec jeszcze przeklinał i przewrócił krzesełko sędziego liniowego.

Wimbledon zachwyca Kyrgiosa

24-latek dostał grzywnę w wysokości 20 tysięcy euro oraz stracił całą wypłatę, jaką miał otrzymać za udział w imprezie we włoskiej stolicy. Nie został jednak zawieszony.

Za niespełna tydzień rozpoczyna się wielkoszlemowy French Open. Kyrgios w poniedziałek mocno podpadł kibicom w Paryża. Australijczyk przebywa w Londynie. W sieci pojawiło się wideo z transmisji, którą Australijczyk prowadził na Instagramie. Robił to w momencie, gdy chodził po All England Clubie, a więc miejscu, gdzie pod koniec czerwca rozpocznie się Wimbledon.



"Roland-Garros, c'est de la m... comparé à Wimbledon"



Kyrgios en roue libre sur Instagram.#HomeOfTennispic.twitter.com/R4SXl0uH6y — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 20 maja 2019





- To, że jestem tutaj w tej chwili i za kilka dni muszę jechać do Paryża… French Open w porównaniu z tym miejscem po prostu jest do bani. Turniej do kitu, absolutnie beznadziejny - mówił Kyrgios. Wcześniej zawodnik z antypodów rozpływał się nad Wimbledonem. - Myślę, że to jest najlepszy turniej na świecie. Zobaczcie, jak wspaniale wygląda zielona nawierzchnia. Jest perfekcyjna. Porównajmy to z mączką. Kto ją lubi? Jest taka słaba - dodał.

Ćwiczył z rekonwalescentem

Kyrgios tego dnia trenował jednak na nawierzchni ziemnej razem z wracającym do zdrowia Szkotem Andy'm Murrayem. Dwukrotny triumfator Wimbledonu na początku roku miał kolejną operację biodra. – Nie ma szans, abym zagrał w singlu w Londynie, ale może uda mi się wystąpić w deblu - powiedział.

Transmisje z Rolanda Garrosa od 20 maja w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 oraz usłudze Eurosport Player.