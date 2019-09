Kyrgios znowu zaszokował. Konferencję prasową rozpoczął od piwa

Żołnierskie słowa Federera na odprawie z młodszym kolegą z drużyny Laver Cup ujawnił... czytaj dalej » W swoim ostatnim meczu Kyrgios miał pierwotnie zagrać przeciwko Rafaelowi Nadalowi, który ostatecznie także się wycofał, ustępując miejsca Dominicowi Thiemowi. Kontuzjowanego Australijczyka zastąpić musiał z kolei Taylor Fritz. I to o tę sytuację dziennikarze zapytali 24-latka z Canberry podczas konferencji prasowej.

Mocny początek

Kyrgios odpowiedź rozpoczął jednak od wyjęcia butelki piwa i opróżnienia jej przed kamerami.

- Wow – to były jego pierwsze słowa po konsumpcji.

- Przez cały poprzedni tydzień dokuczał mi obojczyk. Dawka gry przy okazji tego turnieju i presja z nim związana wykroczyły poza możliwości mojego organizmu – ocenił.

Kyrgios: wspomnienia pozostaną

Jego zmiennik nie zawiódł i pokonał Thiema 7:5, 6:7(3), 10-5, dzięki czemu Reszta Świata objęła prowadzenie w rywalizacji z Europą 11:7.

- Chyba dobrze się stało. Pojawił się Fritzy, jeden z moich kolegów, i wszyscy mocno go wspieraliśmy. To była jedna z tych chwil, które pamiętać będę do końca kariery – dodał Australijczyk.

Ostatecznie Europa pokonała Resztę Świata 13:11, a w decydującym spotkaniu Alexander Zverev okazał się lepszy od Milosa Raonica (6:4, 3:6, 10-4). Tenisiści ze Starego Kontynentu wygrali dotąd wszystkie trzy edycje Pucharu Lavera.





Źródło: Getty Images Nick Kyrgios podczas Laver Cup 2019



W Genewie Kyrgios rozegrał jeden mecz, przegrywając po zaciętym boju z Rogerem Federerem 7:6 (5), 5:7, 7-10. Z niedawnym US Open pożegnał się w trzeciej rundzie po porażce 6:7 (5), 6:7 (5), 3:6 z Andriejem Rublowem.

W 2019 roku wygrał dwa turnieje ATP Tour – w Acapulco i Waszyngtonie.