Jego matce grożono bronią, on pomógł schwytać napastnika. Trudne dni Nicka Kyrgiosa

Zachwyty nad Świątek w Madrycie Iga Świątek na... czytaj dalej » Do zdarzenia doszło na początku tygodnia w Canberze. Jak relacjonowała australijska stacja ABC, mężczyzna z bronią długolufową zjawił się w domu matki tenisisty Norlaili i zażądał kluczyków do jej tesli. Kobieta natychmiast po zdarzeniu zaalarmowała syna, a ten za pomocą aplikacji w smartfonie śledził położenie złodzieja i udostępnił je policji, co ostatecznie doprowadziło do zatrzymania.

Kyrgios dziękuje za wsparcie po napadzie na matkę

"Ostatnie dni było trudne. Nie spałem dużo" - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, dziękując fanom za wsparcie.

32-letni podejrzany pojawił się we wtorek w sądzie w Canberze i usłyszał zarzuty dotyczące m.in. napadu na tle rabunkowym i jazdy skradzionym pojazdem, ale jak wynika z relacji lokalnych mediów, na które powołuje się agencja Reutera, odmówiono mu zwolnienia za kaucją.

Agencja potwierdziła również, że policja w Canberze zabezpieczyła już broń, z którą podejrzany miał dokonać napadu.

28-letni Kyrgios zmaga się z kontuzją i w tym sezonie nie rozegrał jeszcze ani jednego oficjalnego meczy w cyklu ATP.