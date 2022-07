Nick Kyrgios z poważnymi zarzutami. Grozi mu więzienie

Domniemany incydent miał miejsce w grudniu 2021 roku, co potwierdziła policja z Canberry.

Kyrgios prowokował przed meczem Wimbledonu. "Zawodnicy muszą być ubrani w odpowiedni strój" Nick Kyrgios w... czytaj dalej » - 27-letni mężczyzna z Watson ma stanąć przed sądem 2 sierpnia w związku z zarzutem napaści w trakcie incydentu z grudnia 2021 roku – poinformowała we wtorek stołeczna policja.

Za chwycenie Passari, a taki właśnie jest zarzut, Kyrgiosowi grozi do dwóch lat więzienia.

Nick Kyrgios poważnie traktuje całą sprawę

Jego adwokat, Jason Moffett, potwierdził, że tenisista jest świadomy zarzutu i na tym etapie odmawia jakiegokolwiek komentarza.

- Dotyczy to relacji domowników. Charakter zarzutu jest poważny i tak też traktuje go pan Kyrgios – powiedział Moffett. - Biorąc pod uwagę, że sprawa trafiła do sądu, na tym etapie nie będzie komentarza, ten zostanie wydany dla mediów w odpowiednim czasie – zapewnił.

Kyrgios przebywa obecnie w Londynie, gdzie rywalizuje w wielkoszlemowym Wimbledonie. Jego rywalem w ćwierćfinale będzie Chilijczyk Cristian Garin.

Uwielbia kontrowersje

W trakcie turnieju też nie unikał kontrowersji. Przed meczem czwartej rundy z Amerykaninem Brandonem Nakashimą (4:6, 6:4, 7:6, 3:6, 6:2) pojawił się na korcie w czerwonych butach, łamiąc wieloletnią zasadę jednolitego stroju.



”I need a glass of wine for sure tonight!”



Vintage @NickKyrgios#Wimbledon#CentreCourt100pic.twitter.com/PK3NmUqy0n — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2022





Z kolei po zwycięstwie udzielił wywiadu w czerwonej czapeczce. – Robię, co chcę – powiedział później na konferencji.



”Any publicity is good publicity, right?”



Nick Kyrgios was not taking the bait when asked about his attire at #Wimbledon. #BBCTennispic.twitter.com/3YSeY0zIAr — BBC Sport (@BBCSport) July 4, 2022





Skandalem zakończył się też jego wcześniejszy mecz ze Stefanosem Tsitsipasem. Organizatorzy ukarali obu tenisistów wielotysięcznymi karami.

Zarzuty z Canberry mogą się jednak skończyć dla Kyrgiosa dużo poważniejszymi konsekwencjami.