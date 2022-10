Tenisista oskarżony o napaść. Przed sądem będzie dowodził problemów ze zdrowiem

Zobacz sytuację z meczu Gaston/Musetti - Kokkinakis/Kyrgios w 1. rundzie debla na US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Roztrzaskane rakiety po meczu. Kyrgios znów ukarany Nick Kyrgios... czytaj dalej » Problemy Kyrgiosa z prawem rozpoczęły się po tym, jak jego była dziewczyna Chiara Passari oskarżyła go o napaść, do której miało dojść pod koniec ubiegłego roku.

Rozprawa była wcześniej kilkukrotnie odraczana z powodu nieobecności tenisisty, rywalizującego na światowych kortach. Podczas pierwszego posiedzenia również nie pojawił się w sądzie, ponieważ przebywa obecnie w Tokio, gdzie we wtorek rozpocznie walkę w turnieju ATP 500 Japan Open.

"Powszechnie znane" problemy z psychiką

Przed obliczem sędziego reprezentował go adwokat Michael Kukulies-Smith, który zapowiedział, że będzie dążył do oddalenia zarzutów z uwagi na problemy zawodnika ze zdrowiem psychicznym. Jak donoszą australijskie media, miał on po raz kolejny wnioskować o odroczenie sprawy, by przeprowadzić badania, mające ocenić stan zdrowia jego klienta.

Sąd nie wyraził na to zgody. Kukulies-Smith stwierdził jednak, że problemy z psychiką Kyrgiosa są "powszechnie znane" i będzie się starał ich dowieść w czasie postępowania.

Sam zawodnik, istotnie znany z wybuchowego charakteru i nieprzewidywalnego zachowania na korcie, jest na razie oszczędny w komentowaniu sprawy. Podczas rozmów z dziennikarzami przed japońskim turniejem stwierdził tylko, że "zajmuje się nią od miesięcy" i każdego dnia czeka na dalszy rozwój wypadków.

- Niewiele mogę zrobić. Jestem tutaj, w Tokio, i po prostu próbuję grać w tenisa. Chcę kontynuować moją dobrą passę i próbować jak najlepiej wykonywać swoją pracę - stwierdził.

Pierwszy turniej od porażki w US Open

Japan Open jest pierwszym turniejem, w którym Australijczyk wystąpi po porażce z Karenem Chaczanowem w ćwierćfinale US Open na początku września. Wcześniej po raz drugi w karierze wygrał turniej w Waszyngtonie, a w lipcu dotarł do finału wielkoszlemowego Wimbledonu. Uległ w nim Serbowi Novakowi Djokoviciowi.

Kolejna rozprawa 20. obecnie w światowym rankingu Australijczyka zaplanowana jest na 4 lutego. Prawdopodobnie wtedy Kyrgios po raz pierwszy osobiście stawi się przed sądem.