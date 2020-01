Kyrgios wyszedł na kort w koszulce Bryanta. "Koszmarne wieści zmotywowały mnie do walki"

- To były koszmarne wieści, ale zmotywowały mnie do walki. Pomogło mi to, co sobą reprezentował i jak chciał być zapamiętany - przyznał po meczu IV rundy z Nadalem.

- Nigdy nie poznałem osobiście Kobego, ale koszykówka nieustannie towarzyszy mi w życiu. Codziennie oglądam mecze i śledzę ten sport od kiedy tylko pamiętam - powiedział Kyrgios.

Nadal po zakończeniu meczu również oddał hołd zmarłemu koszykarzowi.

- To bardzo smutne. Był jednym z najznakomitszych sportowców w historii - przyznał Hiszpan w rozmowie z Johnem McEnroe. - To jeden z tych dni, które chcielibyśmy zapomnieć, ale Kobe Bryant bez wątpienia pozostanie w naszych sercach i umysłach do końca naszego istnienia - przyznał hiszpański tenisista.

Nie mógł przestać myśleć o Bryancie

Kyrgios z pewnością nie należy do ulubionych rywali Nadala. Hiszpan w dotychczasowych pojedynkach zazwyczaj toczył z nim zacięte boje. Przed poniedziałkową konfrontacją bilans zwycięstw zawodnika z Majorki był tylko nieznacznie lepszy (4-3).

Piąty triumf również kosztował faworyta wiele wysiłku. 33-latek triumfował po bitwie trwającej 3 godziny i 38 minut. Gra toczyła się na ostrzu noża szczególnie w dwóch ostatnich partiach. Kyrgios w pomeczowym wywiadzie przyznał, że w decydującym secie nie mógł przestać myśleć o tragicznej śmierci Bryanta.