"Szaleństwo, najgłupsze zagranie". Eksperci zdumieni

Gauff awansowała do 4. rundy US Open

Rozmowa z Gauff po awansie do 4. rundy US Open

Oto co miała do powiedzenia Serena Williams po jej ostatnim meczu w karierze.

Zobacz materiał o ostatnim meczu Sereny Williams w US Open.

Zobacz, co powiedziała Serena Williams o ewentualnym występie w Australian Open.

Zobacz najlepsze zagrania z 5. dnia rywalizacji w US Open.

Petra Kvitova wygrała drugiego seta 6:3 w starciu z Garbine Muguruzą w meczu 3. rundy US Open.

Cameron Norrie pokonał Holgera Rune w 3. rundzie US Open.

Cameron Norrie pokonał Holgera Rune w 3. rundzie US Open.

Cameron Norrie pokonał Holgera Rune w 3. rundzie US Open.

Zobacz niesamowitą wymianę wygraną przez Petrę Kvitovą w końcówce starcia z Garbine Muguruzą w meczu 3. rundy US Open.

Petra Kvitova pokonała Garbine Muguruzą 5:7, 6:3, 7:6 (12-10) w meczu 3. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Kvitova awansowała do 4. rundy US Open

Zobacz, co powiedziała Petra Kvitova po awansie do 4. rundy US Open.

Kvitova po awansie do 4. rundy US Open

Zobacz ostatnie zagrania z 2. seta w meczu Yuan - Pegula w 3. rundzie US Open.

Jessica Pegula odniosła triumf w meczu 3. rundy US Open.

Pegula awansowała do 4. rundy US Open

Zobacz, co powiedziała Jessica Pegula po triumfie w meczu 3. rundy US Open.

Pegula po awansie do 4. rundy US Open

Wiktoria Azarenka wygrała pierwszego seta 6:3 w starciu z Petrą Martić w meczu 3. rundy US Open.

Petra Kvitova pokonała Garbine Muguruzą 5:7, 6:3, 7:6 (12-10) w 3. rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Zobacz, co powiedziała Wiktoria Azarenka po awansie do 4. rundy US Open.

Azarenka po awansie do 4. rundy US Open

Zobacz ostatnie zagrania z 1. seta w meczu Alcaraz - Brooksby w 3. rundzie US Open.

Zobacz świetne zagranie Alcaraza w 3. rundzie US Open.

Wiktoria Azarenka pokonała Petrę Martić 6:3, 6:0 w 3. rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Zobacz świetną akcję wygraną przez Carlosa Alcaraza w 3. secie starcia z Jensonem Brooksbym w meczu 3. rundy US Open.

Carlos Alcaraz pokonał Jensona Brooksby'ego 6:3, 6:3, 6:3 w 3. rundzie US Open. Zobacz piłkę meczową.

Alcaraz awansował do 4. rundy US Open

Zobacz, co powiedział Carlos Alcaraz po awansie do 4. rundy US Open.

Alcaraz po awansie do 4. rundy US Open

Carlos Alcaraz pokonał Jensona Brooksby'ego 6:3, 6:3, 6:3 w 3. rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Zobacz świetną wymianę z ósmego gema 2. seta meczu Frances Tiafoe – Diego Schwartzman w meczu 3. rundy US Open.

Andriej Rublow pokonał Denisa Shapovalova 6:4, 2:6, 6:7 (3-7), 6:4, 7:6 (10-7) w meczu 3. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Rublow awansował do 4. rundy US Open

Łukasz Kubot i Lucie Hradecka przegrali z parą Ena Shibahara/ Franco Skugor 3:6, 4:6 w meczu 2. rundy gry mieszanej w US Open.

Zobacz agresywną i świetną grę Igi Świątek w drugim gemie starcia z Lauren Davis w 3. rundzie US Open.

Świątek przełamała Lauren Davis w drugim gemie pierwszego seta meczu 3. rundy US Open.

Zobacz asa serwisowego i wygraną Igi Świątek w piątym gemie 1. seta starcia z Lauren Davis w meczu 3. rundy US Open.

Iga Światek wygrała pierwszego seta 6:3 w starciu z Lauren Davis w 3. rundzie US Open.

Zobacz niesamowitego returna w wykonaniu Lauren Davis w drugim gemie drugiego seta starcia z Igą Świątek w meczu 3. rundy US Open.

Po kilkuminutowej walce na przewagi Iga Świątek zdołała wygrać czwartego gema w drugim secie starcia z Lauren Davis w meczu 3. rundy US Open.

Iga Świątek wygrała ósmego gema i doprowadziła do remisu 4:4 w gemach w drugim secie starcia z Lauren Davis.

Iga Świątek pokonała Lauren Davis 6:3, 6:4 w 3. rundzie US Open. Zobacz piłkę meczową.

Świątek awansowała do 4. rundy US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po awansie do 4. rundy US Open.

Świątek po awansie do 4. rundy US Open

Rozmowa reportera Eurosportu z Igą Świątek po awansie do 4. rundy US Open

Collins awansowała do 4. rundy US Open

Niemka Jule Niemeier wygrała 6:4, 7:6 (7-5) z Chinką Qinwen Zheng i awansowała do 4. rundy wielkoszlemowego turnieju US Open. Zobacz piłkę meczową.

Niemeier awansowała do 4. rundy US Open

Nadal awansował do 4. rundy US Open

Tiafoe awansował do 4. rundy US Open

Chorwat Marin Cilić wygrał 7:5 (13-11), 6:7 (3-7), 6:2, 7:5 z Brytyjczykiem Danielem Evansem i awansował do 4. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową w spotkaniu.

Cilić awansował do 4. rundy US Open

Ilia Iwaszka wygrał 6:4, 3:6, 6:2, 6:3 z Włochem Lorenzo Musettim i awansował do 4. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową w spotkaniu.

Iwaszka awansował do 4. rundy US Open

Zobacz ostatnie zagrania z 1. seta w meczu Olaf Pieczkowski - Alexander Razeghi w 1. rundzie juniorskiego US Open.

Zieliński i Nys awansowali do ćwierćfinału debla w US Open

Zobacz ostatnie zagrania z meczu Olaf Pieczkowski - Alexander Razeghi w 1. rundzie juniorskiego US Open.

Pieczkowski awansował do 2. rundy US Open juniorów

Zobacz genialne zagranie za słupkiem w wykonaniu Ruuda w 4. rundzie US Open.

Zobacz zaskakujące zachowanie Mouteta w meczu z Ruudem w 4. rundzie US Open.

Zobacz zagranie za słupkiem w wykonaniu Mouteta w 4. rundzie US Open.

Matteo Berrettini odniósł triumf w 4. rundzie US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego meczu.

Berrettini awansował do ćwierćfinału US Open

Zobacz, co powiedział Matteo Berrettini po zwycięstwie w 4. rundzie US Open.

Berrettini po awansie do ćwierćfinału US Open

Oto co miał do powiedzenia norweski tenisista po zwycięstwie w 4. rundzie turnieju.

US Open. Rozmowa na korcie z Casperem Ruudem po awansie do...

Matteo Berrettini odniósł triumf w 4. rundzie US Open. Zobacz skrót tego meczu.

Malwina Rowińska przegrała w 1. rundzie US Open juniorów.

Borys Zgoła odpadł w 1. rundzie US Open juniorów.

Casper Ruud odniósł triumf w 4. rundzie US Open. Zobacz skrót tego meczu.

Garcia odniosła triumf w 4. rundzie US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego meczu.

Garcia awansowała do ćwierćfinału US Open

Zobacz, co powiedziała Caroline Garcia po zwycięstwie w 4. rundzie US Open.

Garcia po awansie do ćwierćfinału US Open

Caroline Garcia odniosła triumf w 4. rundzie US Open. Zobacz skrót tego meczu.

Coco Gauff odniosła triumf w 4. rundzie US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego meczu.

Gauff awansowała do ćwierćfinału US Open

Zobacz, co powiedziała Coco Gauff po zwycięstwie w 4. rundzie US Open.

Gauff po awansie do ćwierćfinału US Open

To co najlepsze na nowojorskich kortach na zakończenie pierwszego tygodnia.

Turniej US Open od 29 sierpnia na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

WYNIKI TURNIEJU MĘŻCZYZN>>>>

Kyrgios zdążył przyzwyczaić, że jest nieobliczalny i wybuchowy. W jednym z poprzednich meczów US Open zdenerwował się, bo poczuł woń marihuany unoszącą się nad kortem. Pokłócił się również ze swoim sztabem, który oskarżył o niedostateczne wsparcie.

W tym spotkaniu wdał się w pyskówkę z kibicem i splunął, za co zarobił grzywnę w postaci 7,5 tys. dolarów.

Z Miedwiediewem, w spotkaniu o ćwierćfinał, wychodziło mu niemal wszystko. Wygrał pierwszego seta, kolejnego przegrał, a w trzecim miał szansę odskoczyć na 2:0, ale pokpił sprawę. Naciskany przez niego lider rankingu desperacko odbił piłkę bekhendem. Ta poleciała wysoko, bez szans na wylądowanie po drugiej stronie siatki. Pewny punkt dla Kyrgiosa. Właśnie, pewny, gdyby nie zachowanie tenisisty z Australii. Kyrgios przebiegł obok siatki, i będąc po drugiej stronie zupełnie niepotrzebnie odbił piłkę.

Oglądasz Wideo: Eurosport Absurdalna strata punktu przez Kyrgiosa w meczu z Miedwiediewem

Żart? A może stracił głowę?

Kibice oniemieli, z twarzy niektórych nie znikał uśmiech, być może myśleli, że to kolejne głupstwo rzadko zachowującego powagę zawodnika.

Pani sędzia uznała, że zagranie Australijczyka było "niezgodne z przepisami". On sam przez chwilę był zdziwiony, w końcu musiał się zreflektować, bo odpuścił i się nie kłócił.

Punkt na 40:30 dla Miedwiediewa. Rosjanin swojego gema serwisowego wygrał, choć później wyjść na prowadzenie w setach już nie zdołał.

"Nie masz prawa czegoś takiego zrobić"

Eksperci oniemieli, gdy oglądali powtórki tego, co wymyślił Kyrgios.

"Nie masz prawa czegoś takiego zrobić. Nie możesz przekroczyć linii. Piłka jeszcze nie opadła, a on w zasadzie wychylił się za siatkę. To było niedozwolone zagranie" – ocenił Todd Woodbridge, dziś komentator, a przed laty znakomity deblista.

"Ależ to błąd w ocenie sytuacji. Przez tyle lat nigdy nie widziałem czegoś podobnego w tenisie. To jakieś szaleństwo" - dodał.

"Nick Kyrgios zaangażowany w najdziwniejszy splot zdarzeń, jaki widzieliście" – dodał od siebie amerykański dziennikarz Brian Webber.

"Najgłupszy sposób straty punktu, jaki widziałem" – skwitował inny tenisowy ekspert Ben Rothenberg.



Kyrgios just found the dumbest way to lose a point I’ve ever seen, goodness.#USOpen — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) September 5, 2022





W podobny sposób ocenił zachowanie Kyrgiosa Frank Hanrahan: "najgłupsze zagranie, jakie kiedykolwiek ujrzałem".



Nick Kyrgios With the dumbest play I have ever seen. — Frank Hanrahan (@JFrankHanrahan) September 5, 2022





Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu 4. rundy US Open Kyrgios - Miedwiediew

Sam zawodnik nie oponował. – Myślałem, że mogę coś takiego zrobić – odparł.

Na szczęście dla niego wybryk nie miał konsekwencji dla seta i całego meczu. Wygrał partię do trzech, a spotkanie 7:6 (13-11), 3:6, 6:3, 6:2.

Może jest nieobliczalny, ale ostatnio na korcie przeżywa najlepsze chwile. Finalista Wimbledonu wygrał 26 z ostatnich 31 meczów. Jego rywalem w ćwierćfinale będzie inny Rosjanin Karen Chaczanow.