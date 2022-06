"Do zobaczenia innym razem". Osaka nie zagra w Wimbledonie

24-letnia Osaka to była liderka światowego rankingu. Czterokrotnie wygrała turnieje wielkoszlemowe - po dwa razy Australian Open i US Open.

"Mój Achilles wciąż nie jest wyleczony, więc do zobaczenia innym razem" - napisała Japonka w mediach społecznościowych.



my Achilles still isn’t right so I’ll see you next time pic.twitter.com/mryWdKnitN — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) June 18, 2022

Z Wimbledonu zrezygnowała też Bouchard

W sobotę poinformowano, że z Wimbledonu rezygnuje również wracająca po długiej przerwie Bouchard, finalistka tej imprezy z 2014 roku. W jej przypadku powodem jest brak punktów rankingowych dla uczestników tegorocznej imprezy na trawiastych kortach w Londynie.

Organizatorzy Wimbledonu - All England Lawn Tennis Club - pod koniec kwietnia zapowiedzieli, że z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz wsparcia tych działań z własnego terytorium przez Białoruś, zawodnicy z krajów-agresorów nie będą mogli wystąpić w Londynie.

Decyzję od razu skrytykowały ATP oraz jej kobiecy odpowiednik - WTA, uznając nadanie statusu "neutralnych sportowców" tenisistom z tych krajów za wystarczający. Ostatecznie organizacje postanowiły pozbawić turniej punktów rankingowych.