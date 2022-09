Turniej w Tokio już bez Osaki. "Moje ciało powiedziało dość"

Obroniła dwie piłki meczowe. Linette w ćwierćfinale w Seulu Magda Linette... czytaj dalej » W czwartek czterokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych miała walczyć o awans do 1/4 finału na twardych kortach w stolicy Japonii. Dla reprezentantki gospodarzy była to pierwsza impreza od US Open, gdzie już w pierwszej rundzie odpadła z Amerykanką Danielle Collins.

Naomi Osaka wycofała się z turnieju w Tokio

Do 1/8 finału w Tokio 24-latka awansowała bez większych problemów. Jej rywalka - Australijka Daria Saville - musiała bowiem skreczować już po dziewięciu minutach meczu. Jak się później okazało, doznała przy tym bardzo poważnej kontuzji.

Kłopoty zdrowotne nie ominęły też Osaki, która zrezygnowała z gry w swoim drugim meczu turnieju.

- Naprawdę przepraszam, że nie jestem w stanie dzisiaj wyjść na kort. To zaszczyt być tutaj przed tak niesamowitą publicznością. Dla mnie ten turniej zawsze był, jest i zawsze będzie wyjątkowy. Żałuję tego, co się stało, ale moje ciało powiedziało dość. Dziękuję za wsparcie w tym tygodniu i do zobaczenia w przyszłym roku - powiedziała, cytowana przez oficjalną stronę WTA.



"This has and always will be a special tournament for me and I wish I could have stepped on court today, but my body won’t let me.



"Thank you for all your support this week and I will see you next year.”#TorayPPO — wta (@WTA) September 22, 2022

W tej sytuacji do ćwierćfinału awansowała Brazylijka Beatriz Haddad Maia. Jej rywalką w walce o półfinał będzie Weronika Kudiermietowa z Rosji.