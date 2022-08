Osaka wróciła do gry po ponad dwóch miesiącach

- Dobrze jest wrócić, nie grałam od maja. Sama nawet nie wiedziałam, że tak długo. Ktoś mi to dopiero powiedział - przyznała po spotkaniu Japonka.

Nieudany powrót w deblu. Falstart Hurkacza w Waszyngtonie Po ponad miesiącu... czytaj dalej » Jej kolejną rywalką będzie Coco Gauff, która tracąc zaledwie jednego gema, rozprawiła się z Anheliną Kalininą 6:1, 6:0.

- To, co zawsze imponowało mi w Coco, to jej podejście. Gdy byłam w jej wieku, łatwo się denerwowałam i to pokazywałam. To świetne widzieć, jak przez cały czas potrafi być zachować spokój - komplementowała Amerykankę japońska tenisistka.

Powrót po French Open

Osaka, była liderka światowego rankingu, poprzednio wystąpiła 23 maja w 1. rundzie French Open, gdzie przegrała z rozstawioną z numerem 27 Amerykanką Amandą Anisimovą 5:7, 4:6.



We Francji wystąpiła z obandażowaną lewą stopą, ponieważ nie do końca wyleczyła uraz ścięgna Achillesa, którego doznała podczas wcześniejszego turnieju w Madrycie.

Źródło: Getty Images Naomi Osaka

Za nią trudny rok

24-letnia Japonka nie może odzyskać najwyższej formy od kilkunastu miesięcy. W ubiegłym roku triumfowała w Australian Open, ale później zrobiła na kilka miesięcy przerwę od tenisa, aby podratować zdrowie psychiczne. Kontuzje i słaba forma sprawiły, że spadła na 38. miejsce w światowym rankingu tenisistek, a triumf w Melbourne Park w 2021 roku był jej ostatnim tytułem.