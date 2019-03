Były trener domaga się milionów od pierwszej rakiety świata. "Absurdalna umowa"

Ręce same składają się do braw. Ależ return Osaki

Ręce same składają się do braw. Ależ return Osaki

- Nie jestem upoważniona, by mówić na ten temat - oświadczyła Osaka podczas konferencji prasowej w Miami, gdzie w najbliższych dniach rywalizować będzie w turnieju WTA Premier Mandatory.

"Przestań grać albo będziecie martwi". Pogróżki dla polskiego tenisisty Kamil Majchrzak... czytaj dalej » Jean twierdzi, że jest w posiadaniu umowy, którą w 2011 podpisał z ojcem Osaki, Leonardem Francoisem. Na jej mocy miał zgodzić się na nieodpłatne trenowanie Naomi i jej siostry Mari w zamian za 20 proc. wynagrodzenia tenisistek w trakcie całej ich kariery (uwzględniającego również umowy reklamowe). Do dziś sama Naomi tylko na korcie zarobiła niemal 11 mln dolarów. W pozwie skierowanym do sądu na Florydzie szkoleniowiec domaga się ponad 2 mln dolarów.

- Nie chciałem tego robić, ale gdy po raz ostatni rozmawiałem z Leonardem, on polecił mi wynajęcie prawnika. A więc tak zrobiłem – powiedział Jean dziennikowi "South Florida Sun Sentinel".

Szybka reakcja Osaki

W odpowiedzi Osaka też zatrudniła prawnika, Alexa Sapiro, którego klientami w przeszłości byli koszykarze NBA Thabo Sefolosha i Matt Barnes oraz była gwiazda NFL Aaron Hernandez (oczyścił go z zarzutu podwójnego zabójstwa w Bostonie).

- Ten głupi kontrakt, którego Naomi nigdy nie widziała i nie podpisywała, jest absurdalny. Nie jest niespodzianką, że jej błyskawiczna kariera wiąże się również z pojawieniem się fałszywych roszczeń. Ta skarga nie ma żadnej wartości i szybko zostanie odrzucona – stwierdził Sapiro.



W lutym Osaka zerwała współpracę z innym trenerem - Saschą Bajinem, który doprowadził ją do zwycięstw w US Open i Australian Open. Tenisistka zaprzecza jednak, by za jej decyzją stały kwestie finansowe.

- Wszyscy myślą, że chodziło o pieniądze, ale tak nie było. Dla mnie sukcesy nie są ważniejsze od mojego szczęścia. Nie będę się poświęcać, by kogoś przy sobie zatrzymać. To jedno z najboleśniejszych oskarżeń, jakie słyszałam – przyznała.

Obecnie Osaka współpracuje z Jermaine'm Jenkinsem.