Naomi Osaka doczekała się swojej lalki Barbie. "To ogromna odpowiedzialność"

Osaka nie kryje radości i dumy z prezentu firmy Barbie. Lalka ma ciemne, bujne włosy jak zawodniczka, a na jej głowie widnieje charakterystyczny dla Osaki daszek przeciwsłoneczny.

- Ostatnio wielu rodziców mówiło mi, że jestem wzorem dla ich dzieci. Te słowa dały mi do myślenia, ale i zszokowały. Poczułam ogromną odpowiedzialność, ponieważ pamiętam, jak ważne były dla mnie osoby, które naśladowałam jako dziecko. W Indian Wells mnóstwo dzieci prosi o autografy, zdjęcia. Szczerze mówiąc chce mi się aż płakać, bo moje serce przepełnia radość. Zdaję sobie sprawę, że nie chodzi tylko o tenis, ale o inspirowanie następnych pokoleń - powiedziała Osaka na portalu CNN.



Honored to be selected as a Barbie Role Model to help inspire the next generation of girls @Barbie#Barbie60#YouCanBeAnything#barbiepic.twitter.com/5LBZMsNXqJ — NaomiOsaka大坂なおみ (@Naomi_Osaka_) 7 March 2019





Osaka tworzy historię

W styczniu w Melbourne wywalczyła drugi tytuł wielkoszlemowy, po tym jak we wrześniu triumfowała w US Open.

21-letnia zawodniczka jest pierwszą w historii tenisistką z Kraju Kwitnącej Wiśni na czele listy WTA. Została też jednocześnie najmłodszą pierwszą rakietą świata od 2010 roku. Wtedy była nią 20-letnia wówczas Dunka polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki.