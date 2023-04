30 lat od dramatu na korcie. Szaleniec rzucił się z nożem na gwiazdę tenisa

Hamburg, 30 kwietnia 1993. Mecz jak mecz, nic nie zapowiada tragedii.

Urodzona w Nowym Sadzie Seles lat ma 19, jest gwiazdą, w światowym rankingu zajmuje miejsce numer 1, niedawno triumfowała w Australian Open sięgając po ósmy tytuł wielkoszlemowy. Z trybun jej kolejne mecze oglądają tysiące widzów, przed telewizorami miliony.

W Hamburgu, w ćwierćfinale Citizen Cup, rywalizuje właśnie z Bułgarką Magdaleną Maleewą. Trwa drugi set, Seles prowadzi 6:4, 4:3. Czas na krótką przerwę między gemami, na złapanie oddechu. Zmęczenie, po długich wymianach na ziemnej nawierzchni, daje się we znaki obu paniom.

Siadają na ławeczkach, plecami do widowni. Seles nakrywa nogi ręcznikiem, sprawdza naciąg w rakiecie, przeciera spoconą twarz, pije. W telewizji prezentowana jest akurat powtórka jednej z akcji, więc przez kilka sekund nie widać, co dzieje się na korcie i wokół niego. Nagle słychać kobiecy krzyk. Niepokojący. Szokujący. Kamery wychwytują mężczyznę, którego ludzie odciągają od ławek tenisistek, a po chwili powalają. Co się dzieje?

Szok tylko wzrasta. Seles stoi, trzyma się za plecy, za szyję, osuwa się na kort. Grymas bólu na twarzy, granica płaczu. Obezwładniony napastnik jest wyprowadzany, a właściwie wynoszony z trybun.

Seles zaczyna szlochać, chyba do niej dotarło, co tak naprawdę się stało.

Źródło: Getty Images 19-letnia Seles raniona nożem, pada na kort

Miał samobójcze myśli, kiedy Graf przegrała z Seles

Guenter Parche zbliżał się do czterdziestki. Urodził się w NRD, w Heringen. Zawód - tokarz. Co robił na hamburskich kortach? Dlaczego zaatakował?

To, co mówił w czasie przesłuchań, z grozy unosiło włosy na głowie. Od lat był wielbicielem Niemki Steffi Graf, wielkiej, ogromnej rywalki Seles. Wielbicielem fanatycznym. Zaślepionym. Kiedy Steffi w roku 1990 została przez Monikę pokonana w German Open, Parsche uznał to za katastrofę. Wyznał, że miał samobójcze myśli. A kiedy Seles strąciła Graf z pozycji liderki rankingu, "coś" lub "ktoś" kazało mu działać. Do Hamburga zaprowadziła go nienawiść. Planował zadać tyle ciosów, by Seles na długo wyeliminować z gry. Albo na zawsze. Tuż przed atakiem tenisistka lekko się poruszyła, dlatego rana miała dwa centymetry głębokości, nie więcej.

Źródło: Getty Images Monica Seles i Steffi Graf

Psychiatrzy uznali Parchego za mającego "wysoce nienormalną strukturę osobowości" oraz za "człowieka z ograniczoną zdolnością kontrolowania swoich czynów". Wyrok? Zdumiewająco łagodny - po sześciu miesiącach spędzonych w areszcie dwa lata więzienia w zawieszeniu za niebezpieczne uszkodzenie ciała.

Fizycznie rana zadana tenisistce groźna nie była. Psychicznie ją zniszczyła, o zatrzymaniu kariery nie wspominając. Graf, jak podawały media, odwiedziła Seles w szpitalu, do którego ta została przewieziona z kortu. Kiedy tam przebywa, dostała nagranie od australijskiego zespołu z Melbourne - Young Elders. Była to piosenka "Fly Monica Fly", która - o czym potem opowiadała - stała się dla niej inspiracją, by walczyć o powrót do sportu.

Uciszyć demony

Do tamtych dramatycznych wydarzeń wróciła w wydanej w 2009 roku autobiografii zatytułowanej "Getting a Grip: On My Game, My Body, My Mind". "Jako 19-latka przeżyłam okropną myśl o życiu bez tenisa. A co, jeśli nie mogłabym wrócić?" - napisała. "Jedzenie stało się jedyną drogą, by uciszyć te demony. Szłam do kuchni, sięgałam po garść przekąsek i miskę lodów, a potem lądowałam na kanapie przed telewizorem. Wciąż nie rozumiem, dlaczego szukałam szczęścia w jedzeniu. Być może bałam się, że powrót nie będzie udany. Wiedziałam, że tenis sprawia mi radość, więc zaczęłam ciężko pracować, by do niego wrócić" - relacjonowała.

Na korcie, już jako obywatelkę USA, fani zobaczyli ją ponad dwa lata po ataku, tyle zajęła jej walka z demonami. Od razu zapowiedziała, że nigdy więcej nie zagra w Niemczech. - Było dużo znaków zapytania, nie wiedziałam, czy po takiej przerwie potrafię jeszcze grać na poziomie, który by mnie zadowalał - opowiadała w rozmowie z "Guardianem". - A największym znakiem zapytania było to, jak zareaguję, jak będę się czuła, kiedy między gemami znowu usiądę na ławeczce.

Powrót był znakomity, zakończony triumfem w Canadian Open. Miesiąc później Seles dotarła do finału US Open, po drodze pokonując między innymi Anke Huber, Janę Novotną i Conchitę Martinez, czyli rywalki znakomite. W meczu o tytuł pokonała ją - tak, tak - Graf. Po dziewiąty - i ostatni - tytuł wielkoszlemowy sięgnęła w styczniu roku 1996, po raz czwarty wygrywając Australian Open. Sukces gigantyczny, wspiąć się do poziomu sprzed dramatu jednak nie zdołała.

Karierę zakończyła w lutym 2008 roku. Zamieszkała na Florydzie, została mówcą motywacyjnym, zaangażowała się w kampanie wspierające i edukujące ludzi w sprawach związanych z zaburzeniami odżywania, działa charytatywnie na rzecz bezdomnych zwierząt. Robiła to, co kochała, co ją interesowało. Wyszła za mąż za miliardera Toma Golisano, twórcy firmy Paychex. W tenisa wciąż gra, dla przyjemności.

Źródło: Getty Images Monica Seles dziś

Kvitova: to Monica zaproponowała rozmowę

20 grudnia roku 2016 do drzwi apartamentu czeskiej tenisistki Petry Kvitovej zadzwonił nieznajomy mężczyzna. Podawał się za inkasenta. Kiedy został wpuszczony - zaatakował, nożem ranił Kvitovą w lewą rękę - tę, w której trzyma rakietę. Doszło do szarpaniny. Napastnik w końcu uciekł, a zawodniczka trafiła do szpitala.

Z Seles spotkały się przed Wimbledonem, edycja 2018. - To Monica zaproponowała rozmowę, co było dla mnie wielkim zaszczytem. Wiem, jak tamten dramat wpłynął na jej karierę, zwłaszcza że doszło do niego na korcie. Miło było posiedzieć i pogadać z kimś, kto ma za sobą podobne przeżycia i wspomnienia - opowiadała Czeszka.

Parsche, szaleniec, który ranił Seles, długo przebywał w domu opieki w Nordhausen, jak podał niedawno "Bild". Przeszedł kilka udarów, w ostatnich tygodniach życia poddany został opiece paliatywnej. Zmarł we śnie, w sierpniu 2022 roku. Miał 68 lat.