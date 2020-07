Kolejna niespodzianka w mistrzostwach Polski

Iga Świątek napsuła krwi 26. rakiecie świata w towarzyskim turnieju w Pradze Iga Świątek nie... czytaj dalej » Niespodziewane odpadnięcie z turnieju Huberta Hurkacza sprawiło, że to Majchrzak w trakcie turnieju wyrósł na głównego faworyta do wygranej. Ale w sobotę zajmujący 108. miejsce w rankingu ATP tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego przegrał z zawodnikiem z piątej setki (Michalski jest 434. na świecie), który wziął rewanż za zeszłotygodniową porażkę we Wrocławiu.

Miłe złego początki

Lepiej spotkanie rozpoczął Majchrzak. Gładko wygrał pierwsze trzy gemy serwisowe. W szóstym nawet przełamał reprezentanta warszawskiej Mery, ale w następnym gemie roztrwonił przewagę. Po raz drugi przełamany został w jedenastym gemie, a następnie przegrał całego seta.

W drugiej partii doszło do dwóch przełamań, po jednym z obu stron. Majchrzak doprowadził nawet do piłki setowej, ale jej nie wykorzystał. To był dziesiąty - najdłuższy - gem drugiego seta. Michalski wyszedł z niego obronną ręką, a następnie doprowadził do tie-breaka. Tam rozgrywka była jeszcze bardziej nerwowa. Obaj zawodnicy notorycznie przegrywali punkty przy własnym serwisie. Wojnę nerwów wygrał jednak Michalski.

Szansa na kolejny rewanż

20-latek w finale zmierzy się z Kacprem Żukiem, z którym w poprzednim miesiącu przegrał w turnieju w Gdańsku. W drugim sobotnim półfinale, rozgrywanym równolegle, Żuk pokonał Piotra Gryńkowskiego 6:4, 6:1.

Mistrzowie Polski gry pojedynczej wyjadą z Bytomia z czekami na 27 tysięcy złotych, finaliści zarobią 14 tysięcy. Pula nagród 94. mistrzostw Polski w tenisie wynosi 200 tysięcy złotych.

Wyniki meczów 1/2 finału mężczyzn:

Daniel Michalski (nr 4.) - Kamil Majchrzak (2.) 7:5, 7:6 (7-5)

Kacper Żuk (3.) - Piotr Gryńkowski 6:4, 6:1

Wyniki meczów 1/2 finału kobiet:

Katarzyna Kawa (nr 1.) - Katarzyna Piter (4.) 7:6 (7-4), 6:0

Magdalena Fręch (2.) - Anastazja Szoszyna (5.) 6:3, 6:2