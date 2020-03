Mistrz z Bazylei odzyskał logo. Roger Federer znów zagra z inicjałami

Federer to ikona współczesnego tenisa

20-krotny mistrz wielkoszlemowy zdecydował się na zmianę dostawcy sprzętu niespełna dwa lata temu. Federer podpisał umowę aż na 10 lat. W jej ramach zarobi 300 milionów dolarów. Na wypłatę nie będzie miało wpływu nawet możliwe w najbliższym czasie zakończenie przez niego kariery. Szwajcar w sierpniu tego roku skończy 39 lat.

Ponad półtora roku oczekiwania

Zawodnik uznawany za najlepszego tenisistę w historii przenosząc się do Uniqlo, nie zabrał ze sobą praw do marki RF. Od początku jednak Federer był dobrej myśli i zapewniał, że dojdzie do porozumienia z Nike. Wskazywał wtedy, że przenoszenie praw własnościowych potrwa około półtora roku. Stało się tak, jak zapowiedział.

Look what’s back...#RFLogo (via Instagram @tennissportwalkin) pic.twitter.com/0TW4RItiY7 — Rob Koenig (@RobKoenigTennis) March 10, 2020

W końcu poinformowano, że tenisista z Bazylei został posiadaczem praw do marki. Nie wiadomo jeszcze, kiedy logo RF pojawi się na strojach Uniqlo. Prawdopodobnie stanie się to w czerwcu. To właśnie wtedy Federer ma wrócić na korty po operacji kolana, którą przeszedł w drugiej połowie lutego. Legendarny zawodnik chciałby wystąpić w rozgrywanym na nawierzchni trawiastej Wimbledonie.

Czwarty obecnie tenisista rankingu ATP przechodzi w tym momencie rehabilitację. Jak poinformował niedawno jego trener Ivan Ljubicić, wszystko przebiega zgodnie z planem. Federer przebywa z rodziną w domu w Szwajcarii. Wkrótce ma rozpocząć treningi na korcie.