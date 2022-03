Osaka zareagowała na słowa Tsitsipasa. "Jeśli spróbuje przedłużyć moje mecze, ja przedłużę jego"

Madison Keys wraca do gry w 2. secie półfinału Australian Open

Madison Keys wraca do gry w 2. secie półfinału Australian Open

Madison Keys wraca do gry w 2. secie półfinału Australian Open

Rozmowa z Ashleigh Barty po awansie do finału Australian Open

Rozmowa z Ashleigh Barty po awansie do finału Australian Open

Rozmowa z Ashleigh Barty po awansie do finału Australian Open

Dylan Alcott zakończył swoją wspaniałą karierę finałowym meczem z Samem Schroderem. Zobacz, co powiedział po przegranym starciu. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz moment, kiedy Kristina Mladenovic i Ivan Dodig odebrali trofeum po wygraniu finału gry mieszanej oraz dowiedz, co powiedzieli. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Rafa Nadal przełamał Matteo Berrettiniego w ósmym gemie czwartego seta półfinału Australian Open. Zobacz, jak do tego doszło. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Nadal awansował do finału Australian Open

Nadal awansował do finału Australian Open

Zobacz, co powiedział Rafa Nadal po awansowaniu do finału Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Nadal po awansie do finału Australian Open

Nadal po awansie do finału Australian Open

Daniił Miedwiediew wściekł się na sędziego głównego za to, że ten nie ukarała Stefanosa Tsitsipasa za podpowiedzi ze strony jego ojca Apostolosa. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Miedwiedew awansował do finału Australian Open

Miedwiedew awansował do finału Australian Open

Zobacz, co powiedział Daniił Miedwiediew po awansie do finału Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Miedwiediew po awansie do finału Australian Open

Miedwiediew po awansie do finału Australian Open

W drugim secie półfinału Australian Open Daniił Miedwiediew miał pretensje do sędziego głównego o to, że ten nie ukarał Stefanosa Tsitsipasa za coaching. Eksperci Eurosportu przyjrzeli się obu tym sytuacjom. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Ashleigh Barty przełamała DAnielle Collins w szóstym gemie pierwszego seta. Zobacz, jak do tego doszło. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Danielle Collins przełamała Ashleigh Barty na początku drugiego seta finału Australian Open. Zobacz, jak do tego doszło. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Asheleigh Barty popełniła dużo błędów w szóstym gemie drugiego seta finału Australian Open. Australijka przez to straciła swoje podanie. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Ashleigh Barty słabo radziła sobie w drugim secie, ale w końcu przebudziła się. Australijka przełamała Danielle Collins w dziewiątym gemie, dzięki czemu zmniejszyła stratę do 4:5. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Danielle Collins po finale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Ashleigh Barty po finale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedziały Barbora Krejcikova i Katerina Siniakova po wygraniu turnieju gry podwójnej w Australian Open 2022.

Daniił Miedwiediew przełamał Rafę Nadala w piątym gemie pierwszego seta finału Australian Open. Zobacz, jak do tego doszło.

Rafa Nadal przełamał Daniiła Miedwiediewa w ósmym gemie drugiego seta finału Australian Open. Zobacz, jak do tego doszło.

Rafa Nadal mógł wygrać drugiego seta, ale ostatecznie został przełamany w dziewiątym gemie drugiego seta. Zobacz, jak do tego doszło.

Nadal wygrał 4. seta i doprowadził do wyrównania w finale Australian Open

Nadal wygrał 4. seta i doprowadził do wyrównania w finale...

Nadal wygrał 4. seta i doprowadził do wyrównania w finale...

Podczas drugiego seta doszło do incydentu. Jeden z kibiców przeskoczył wysoką barierę, by dostać się na kort. Szybko został przechwycony przez ochronę i wyciągnięty na zewnątrz.

Zobacz, co powiedzial Rafael Nadal po zwycięstwie w Australian Open. Hiszpan wygrał 21. wielkoszlemowy turniej w karierze, pokonując w finale Rosjanina Daniiła Miedwiediewa 2:6, 5:7, 6:4, 6:4, 7:5.

Zobacz, co powiedział Daniił Miedwiediew po przegranym finale Australian Open. Rosyjski tenisista uległ 6:2, 7:5, 4:6, 4:6, 5:7 Hiszpanowi Rafaelowi Nadalowi.

Daniił Miedwiediew przełamał Stefanosa Tsitsipasa w szóstym gemie czwartego seta półfinału Australian Open. Zobacz, jak do tego doszło. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Hurkacz podbudowany zwycięskim thrillerem. "Musiałem być gotowy na każdy kolejny punkt" Hubert Hurkacz... czytaj dalej » - Nie chcę być kontrowersyjny, nic z tych rzeczy - zastrzegł grecki tenisista, zapytany podczas trwającego turnieju Miami Open o opinię na temat równej wysokości nagród w turniejach.

- Temat istnieje. Kobiety otrzymują takie samo wynagrodzenie za grę do dwóch wygranych setów, może mogłyby grać pięciosetowe pojedynki? - zastanawiał się piąty obecnie tenisista świata.

- Jest wielu naukowców i statystyków, którzy mówią, że kobiety mają większą wytrzymałość od mężczyzn - kontynuował swoje rozważania. - Może mogą grać do trzech wygranych? Na przykład pięć setów w turniejach Wielkiego Szlema. Podoba mi się to. Z drugiej strony, zobaczylibyśmy znacznie większą różnorodność, jeśli chodzi o zwycięzców wielkoszlemowych imprez, gdyby męskie mecze były rozgrywane w maksymalnie trzech setach - dodał.

Zaskakujące słowa Greka

- Mocno wierzę w to, że zwycięzcy wielkoszlemowych turniejów byliby zupełnie inni, gdyby grali do dwóch wygranych setów - mówił Tsitsipas, sugerując skrócenie rywalizacji mężczyzn do poziomu obowiązującego w pozostałych imprezach, w tym m.in. w trwającym właśnie Miami Open.

Słowa Tsitsipasa są o tyle zaskakujące, że on sam był dotąd uważany za zawodnika mocno wspierającego kobiecy tenis. W 2019 roku postawę Greka komplementowała jego rodaczka Maria Sakkari.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Tsitsipas – Miedwiediew w półfinale Australian Open

W samym sporcie obowiązujące dotąd status quo wykuwało się przez ponad trzy dekady. Pierwszym wielkoszlemowym turniejem, który wprowadził nagrody w równej wysokości dla kobiet i mężczyzn, był w 1973 roku US Open. Jako ostatni do tego grona dołączył Wimbledon w 2007 roku, a do chwili obecnej zasadę równego nagradzania przyjęło wiele innych turniejów.

Jednym ze skutków zapoczątkowanej przez Billie Jean King walki było również powstanie WTA (Stowarzyszenia Kobiecego Tenisa), które od połowy lat 70. zarządza najważniejszymi kobiecymi turniejami i dba o równomierny rozwój dyscypliny.

"Ten facet jest bardzo zabawny"

Nic więc dziwnego, że na słowa Greka zareagowała Japonka Naomi Osaka, triumfatorka czterech wielkoszlemowych turniejów.

- Czy on chce grać do dziewięciu setów? - zapytała z uśmiechem. - Bo jeśli spróbuje przedłużyć moje mecze, ja przedłużę jego. Ten facet jest bardzo zabawny - stwierdziła.

Oglądasz Wideo: Eurosport Osaka we łzach po porażce na US Open

- Czuję, że to całkowicie zmieniłoby strukturę tenisa, nawet ćwiczenia na siłowni musiałyby wyglądać inaczej - powiedziała, tym razem już z poważną miną.

- To, że otrzymujemy taką samą zapłatę, nie wzięło się znikąd. Kobiety ciężko na to pracowały - stwierdziła, przypominając dokonania Billie Jean King, sióstr Williams i innych tenisistek.

Osaka zwróciła również uwagę, że jednym ze źródeł dochodów WTA jest sprzedaż biletów na kobiece turnieje, które cieszą się dużą popularnością wśród kibiców.

- WTA wykonuje pod tym względem naprawdę dobrą robotę - zapewniła.