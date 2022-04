Wielkie emocje i łzy Osaki. Była liderka rywalką Świątek w finale

Po ostatniej, zwycięskiej piłce w oczach 24-letniej Osaki pojawiły się łzy, co w ostatnich latach było u niej zjawiskiem dość częstym. Tym razem jednak były to jednak łzy szczęścia, bo czterokrotna triumfatorka imprez wielkoszlemowych, która ma za sobą 25 tygodni panowania w kobiecym tenisie, tak dobrego wyniku nie osiągnęła od zwycięstwa w Australian Open 2021.

W tym czasie więcej było u niej nerwów i oznak depresji, do której się przyznała, niż sukcesów na korcie. To sprawiło, że do imprezy w Miami, gdzie przed rokiem osiągnęła ćwierćfinał, przystąpiła jako 77. rakieta świata. Opuści Florydę na 36. pozycji listy WTA, a może nawet zawodniczka czołowej trzydziestki, o ile okaże się lepsza w swoim 11. finale w karierze.



Iga Świątek w kolejnym finale. Tak grają i wygrywają najwięksi Iga Świątek w... czytaj dalej » Stracony set z mistrzynią olimpijską z Tokio, gdzie Osaka zapaliła znicz, a później nie spełniła pokładanych w niej wielkich nadziei gospodarzy i odpadła w 1/8 finału, był pierwszym przegranym w tym roku na Florydzie. Wszystko jednak skończyło się dobrze.

"Prawie płaczę"

"Cholera, prawie płaczę" — powiedziała na korcie pochodząca z... Osaki, a mieszkająca na stałe w USA tenisistka.



Tuż po zakończeniu spotkania kilka razy schowała twarz w pomarańczowym ręczniku i co najmniej jedna łza wyraźnie popłynęła po jej policzku.



"Z całego serca - dziękuję" – zwróciła się do kibiców Osaka, bo właśnie w Miami może liczyć na wyjątkowe wsparcie i jest to jedno z miejsc, które uważa za swój dom. To tu córka Japonki i Haitańczyka dorastała i nabierała tenisowej ogłady.

Źródło: PAP/EPA Szczęśliwa i wzruszona Naomi Osaka

Świątek - Osaka: kiedy finał i o której

Później, około godz. 4 czasu polskiego, rozpoczął się drugi półfinał, w którym Świątek - "wirtualna" liderka światowego rankingu – uporała się z Amerykanką Jessicą Pegulą.

Wielki finał byłej tenisistki rankingu z WTA z przyszłą w sobotę, o godz. 19.

Wyniki półfinałów:



Iga Świątek (Polska, 2) - Jessica Pegula (USA, 16) 6:2, 7:5

Naomi Osaka (Japonia) - Belinda Bencic (Szwajcaria, 22) 4:6, 6:3, 6:4