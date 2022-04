Hurkacz słono zapłaci za porażkę w półfinale

Madison Keys wraca do gry w 2. secie półfinału Australian Open

Rozmowa z Ashleigh Barty po awansie do finału Australian Open

Dylan Alcott zakończył swoją wspaniałą karierę finałowym meczem z Samem Schroderem. Zobacz, co powiedział po przegranym starciu. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz moment, kiedy Kristina Mladenovic i Ivan Dodig odebrali trofeum po wygraniu finału gry mieszanej oraz dowiedz, co powiedzieli. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Rafa Nadal przełamał Matteo Berrettiniego w ósmym gemie czwartego seta półfinału Australian Open. Zobacz, jak do tego doszło. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Nadal awansował do finału Australian Open

Zobacz, co powiedział Rafa Nadal po awansowaniu do finału Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Nadal po awansie do finału Australian Open

Daniił Miedwiediew wściekł się na sędziego głównego za to, że ten nie ukarała Stefanosa Tsitsipasa za podpowiedzi ze strony jego ojca Apostolosa. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Daniił Miedwiediew przełamał Stefanosa Tsitsipasa w szóstym gemie czwartego seta półfinału Australian Open. Zobacz, jak do tego doszło. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Miedwiedew awansował do finału Australian Open

Zobacz, co powiedział Daniił Miedwiediew po awansie do finału Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Miedwiediew po awansie do finału Australian Open

W drugim secie półfinału Australian Open Daniił Miedwiediew miał pretensje do sędziego głównego o to, że ten nie ukarał Stefanosa Tsitsipasa za coaching. Eksperci Eurosportu przyjrzeli się obu tym sytuacjom. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Ashleigh Barty przełamała DAnielle Collins w szóstym gemie pierwszego seta. Zobacz, jak do tego doszło. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Danielle Collins przełamała Ashleigh Barty na początku drugiego seta finału Australian Open. Zobacz, jak do tego doszło. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Asheleigh Barty popełniła dużo błędów w szóstym gemie drugiego seta finału Australian Open. Australijka przez to straciła swoje podanie. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Ashleigh Barty słabo radziła sobie w drugim secie, ale w końcu przebudziła się. Australijka przełamała Danielle Collins w dziewiątym gemie, dzięki czemu zmniejszyła stratę do 4:5. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Danielle Collins po finale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Ashleigh Barty po finale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedziały Barbora Krejcikova i Katerina Siniakova po wygraniu turnieju gry podwójnej w Australian Open 2022.

Daniił Miedwiediew przełamał Rafę Nadala w piątym gemie pierwszego seta finału Australian Open. Zobacz, jak do tego doszło.

Rafa Nadal przełamał Daniiła Miedwiediewa w ósmym gemie drugiego seta finału Australian Open. Zobacz, jak do tego doszło.

Rafa Nadal mógł wygrać drugiego seta, ale ostatecznie został przełamany w dziewiątym gemie drugiego seta. Zobacz, jak do tego doszło.

Nadal wygrał 4. seta i doprowadził do wyrównania w finale Australian Open

Podczas drugiego seta doszło do incydentu. Jeden z kibiców przeskoczył wysoką barierę, by dostać się na kort. Szybko został przechwycony przez ochronę i wyciągnięty na zewnątrz.

Zobacz, co powiedzial Rafael Nadal po zwycięstwie w Australian Open. Hiszpan wygrał 21. wielkoszlemowy turniej w karierze, pokonując w finale Rosjanina Daniiła Miedwiediewa 2:6, 5:7, 6:4, 6:4, 7:5.

Zobacz, co powiedział Daniił Miedwiediew po przegranym finale Australian Open. Rosyjski tenisista uległ 6:2, 7:5, 4:6, 4:6, 5:7 Hiszpanowi Rafaelowi Nadalowi.

Hubert Hurkacz przegrał w dwóch setach 6:7(5), 4:6 z Andriejem Rublowem w czwartej rundzie turnieju ATP w Indian Wells. Dla wrocławianina była to druga porażka z tym rywalem w ciągu kilkunastu dni.

Powiedzieć, że Hurkacz czuje się w Miami jak ryba w wodzie, to nie powiedzieć nic. On traktowany jest jak człowiek stamtąd, że wystarczy wspomnieć, że na Florydzie ma swoją bazę treningową.

To wszystko przekłada się na wyniki. Przed rokiem właśnie w Miami Hurkacz sięgnął po swoje największe jak dotąd zwycięstwo w karierze.

Heroiczny bój Hurkacza o finał. Tytuł w Miami zmieni właściciela Dla takich meczów... czytaj dalej » Do meczu z Alcarazem podchodził z serią 10 zwycięstw w Miami z rzędu. Na tym jednak koniec. Przeszkodą nie do przejścia okazał się rozkręcający się z każdym tygodniem 18-latek.

Spadek w rankingu

Porażka z utalentowanym Hiszpanem jest dotkliwa na wielu płaszczyznach. Hurkacz potrzebował zwycięstwa w całym turnieju, by obronić 10. miejsce w rankingu. A tak w poniedziałkowym notowaniu spadnie o cztery lokaty. Wyprzedzi go między innymi Alcaraz, który po zwycięstwie z Polakiem wirtualnie awansował na najwyższe w karierze 12. miejsce, a nie powiedział przecież jeszcze ostatniego słowa. W niedzielę czeka go finał z Casprem Ruudem.

Rankingowe punkty to jednak nie wszystko. W nocy z piątku na sobotę polskiego czasu Hurkacz stracił też szansę na siedmiocyfrową wypłatę. Przed rokiem, gdy nad Miami Open unosił się jeszcze duch pandemiczny, za zwycięstwo w całym turnieju Polak zainkasował 300 tysięcy dolarów.

W tegorocznej edycji wysokość nagród wróciła już do czasów sprzed pandemii. Tylko za awans do półfinału Hurkacz zapewnił sobie czek wyższy niż za zwycięstwo przed rokiem. Tym razem dostanie 340 tysięcy dolarów. Finał wyceniany jest już na 640 tysięcy, więc mecz z Alcarazem był dokładnie o 300 tysięcy. Nagroda dla zwycięzcy to już inna bajka. Tegoroczny triumfator Miami Open zgarnie 1,2 miliona dolarów.

Może jeszcze podreperować budżet

Milionowa wypłata jeszcze przed Hurkaczem. A humor w Miami będzie mógł poprawić sobie już w sobotę, gdy w parze z Johnem Isnerem przystąpi do finału gry podwójnej. Rywalami Polaka i Amerykanina będą Wesley Koolhoof i Neal Skupski. Hurkacz ma tu szansę niemal podwoić swoją wypłatę - dla finalistów przewidziano 225, a dla zwycięzców 426 tysięcy dolarów do podziału. W razie zwycięstwa polski tenisista awansuje też do top 50 deblowego rankingu.