Niezwykły moment w meczu Hurkacza. Takich bohaterów nam trzeba

Zobacz, co powiedział Rafa Nadal po awansowaniu do finału Australian Open.

Zobacz, co powiedział Daniił Miedwiediew po awansie do finału Australian Open.

W drugim secie półfinału Australian Open Daniił Miedwiediew miał pretensje do sędziego głównego o to, że ten nie ukarał Stefanosa Tsitsipasa za coaching. Eksperci Eurosportu przyjrzeli się obu tym sytuacjom.

Podczas drugiego seta doszło do incydentu. Jeden z kibiców przeskoczył wysoką barierę, by dostać się na kort. Szybko został przechwycony przez ochronę i wyciągnięty na zewnątrz.

Ostatnie dni w Miami pokazały, że tenis coraz bardziej cierpi na brak prawdziwych bohaterów.

Czarna seria na Florydzie zaczęła się od Wiktorii Azarenki, która nie mogąc znieść porażki z 16-letnią Lindą Fruhvirtovą, po prostu spakowała się i wyszła w trakcie meczu.

Norweg zagra o najważniejszy tytuł w karierze Nie było... czytaj dalej » Potem mieliśmy jeszcze popisy Asłana Karacewa, który ni stąd, ni zowąd zażądał przerwy medycznej tuż przed tym, jak Hurkacz serwował na mecz, czy niereformowalnego Nicka Kyrgiosa, na którego za niesportowe zachowanie błyskawicznie nałożono karę w wysokości 35 tysięcy dolarów.

18-letni Alcaraz, zawodnik będący dopiero na początku swojej zawodowej drogi, przywraca jednak wiarę w tenisistów.

Kontrowersja w półfinale

Do pokrzepiającego zdarzenia doszło w pierwszym secie półfinałowego pojedynku z Hurkaczem. Polak prowadził 6:5 i walczył o to, by wygrać seta bez konieczności rozgrywania tie-breaka. Hiszpan w swoim gemie serwisowym miał 30:0. W kolejnej wymianie zagrał dropszota, do którego Hurkacz doszedł w ostatniej chwili. Pachniało wymianą rodem z gry podwójnej, jej wynik był sprawą otwartą, jednak we wszystko wmieszał się Fergus Murphy, przerywając grę. Sędzia uznał, że piłka dwa razy odbiła się od kortu po stronie Hurkacza. Przyznał punkt Alcarazowi.

Hurkacz od razu zaprotestował. Zarzekał się, że odegrał piłkę czysto. Na nic się to zdało, sędzia obstawał przy swojej wersji. Ale Polak złapał kontakt wzrokowy z hiszpańskim tenisistą, który wstawił się za naszym tenisistą.



Things you love to see



Brilliant sportsmanship from @alcarazcarlos03 in his #MiamiOpen semi-final vs Hurkacz! pic.twitter.com/fPl0dXWiIM — Tennis TV (@TennisTV) April 2, 2022





- Szanowni państwo, pan Alcaraz rezygnuje z punktu. Powtarzamy punkt - zaordynował sędzia, co spotkało się z gorącym aplauzem publiczności. Za sportowy gest długo dziękował mu też Hurkacz, który skądinąd cieszy się opinią jednego z najbardziej grających fair zawodników w tourze.

W istocie - powtórki jednoznacznie wykazały, że Hurkacz miał rację. Nie było dwóch kozłów.

Powtórzony punkt ponownie padł łupem Alcaraza, który wygrał całe spotkanie 7:6 (7-5), 7:6 (7-2).

Półfinały Miami Open:

Carlos Alcaraz (Hiszpania, 14) - Hubert Hurkacz (Polska, 8) 7:6 (7-5), 7:6 (7-2)

Casper Ruud (Norwegia, 6) - Francisco Cerundolo (Argentyna) 6:4, 6:1